Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 11 marzo (211/2020)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, entra nel vivo del mese di marzo con l’estrazione di oggi. Si svolge infatti una volta a settimana, sempre di mercoledì, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma. A differenza del Superenalotto, il montepremi è costituito dal 60 per cento della raccolta di ciascun concorso ed è distribuito ai vincitori delle varie categorie di premi. Quindi la distribuzione può variare, concorso dopo concorso, a seconda delle vincite. Se mancano nella prima, il montepremi è attribuito alle successive, e così via. Se non si realizzi alcuna vincita, l’intero montepremi è suddiviso tra tutti i partecipanti, in base al numero delle combinazioni giocate e indipendentemente dall’esito del pronostico effettuato. In cosa consiste questo gioco? Bisogna pronosticare 12 numeri che costituiscono la combinazione, sperando che tra questi ve ne siano 6 che corrispondono alla combinazione vincente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il sistema estrazionale di SiVinceTutto Superenalotto, specifica ADM, assicura che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ognuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Ma come è andata la settimana scorsa? Nessuno mercoledì 4 marzo è riuscito a centrare il “6”, ma non sono stati pochi quelli che hanno sfiorato l’impresa. È infatti accaduto qualcosa di particolare: ben 33 schedine sono risultate vincenti per il “5”, quindi hanno fallito il colpaccio per un solo numero della combinazione fortunata. Essendo tanti, la quota relativa al premio si è abbassata: ognuno di loro ha vinto infatti 228,99 euro. Si tratta comunque di un bottino che fa comodo in questo momento particolare per il nostro Paese. Visto che bisogna restare a casa, potete per un attimo allontanare i pensieri sul Coronavirus, dedicandovi all’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



