Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 18 marzo (212/2020)

Torna l’estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, ma con delle importanti novità. Non possiamo ignorare il fatto che sia un periodo particolare, a causa dell’emergenza Coronavirus. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di sospendere i termini di scadenza per la riscossione delle vincite. Una scelta presa per tutelare la possibilità dei giocatori di riscuotere le vincite in questo momento di crisi sanitaria nazionale. Questo vuol dire che dal 12 marzo i termini di decadenza delle vincite sono sospesi fino ad una nuova comunicazione da parte dell’Agenzia sulla data di riavvio. E noi cogliamo l’occasione per ricordarvi che potete partecipare all’estrazione di oggi, mercoledì 18 marzo 2020, restando a casa, quindi in totale sicurezza. Lo suggerisce anche Sisal nel suo comunicato, a tutela dei suoi giocatori e rivenditori, in vista anche dell’appuntamento di stasera. L’estrazione è in programma come ogni mercoledì alle 20.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Giocare al SiVinceTutto Superenalotto, anche da casa, è molto semplice. Dovete scegliere 12 numeri su 90, al prezzo di 5 euro. Tutto il montepremi del concorso di oggi, mercoledì 18 marzo 2020, viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione. La nostra speranza dunque è che arrivi un “6” per rendere gioiosa la serata. La settimana scorsa nessuno è riuscito a indovinare i numeri vincenti. Ci furono però sei giocatori che sfiorarono l’impresa. Con le loro schedine fortunate vinsero 1.064,49 euro ciascuno. Ma al SiVinceTutto Superenalotto si vince anche indovinando solo 2 numeri della sestina fortunata. In tal caso il premio è ovviamente più basso: mercoledì scorso corrispondeva a 10,10 euro. Al “3” invece andarono 40,57 euro. Per i “4” invece un premio di 100,02 euro. Oggi c’è un altro montepremi in palio, per questo vi auguriamo buona fortuna in vista dell’estrazione di oggi di questo concorso speciale del Superenalotto!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA