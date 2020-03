Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 4 marzo (210/2020)

Prima estrazione del mese per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che torna ogni mercoledì, come quello di oggi 4 marzo 2020. In un momento così complicato per l’Italia a causa della diffusione del Coronavirus, c’è voglia di serenità. Potrebbe regalarvene un po’ l’estrazione di oggi, che però è in grado di dare un po’ di soldini pure. Lo dimostra l’appuntamento della settimana scorsa, quando ci sono stati addirittura ben due “6”. Se a Carnevale ogni scherzo vale, lo stesso si può dire della Fortuna dunque: ha assegnato 31mila euro circa ai fortunati di Toscana e Puglia. Per la precisione, coloro che hanno vinto il primo premio, quello più ambito, sono di Terlizzi (BA) e Viareggio (LU). Ma non sono state le uniche due vincite realizzate nell’ultimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto, che infatti ha distribuito 16.450 vincite per altrettanti fortunati che si sono divisi, in base alle loro vincite, un montepremi totale del valore di 223.840 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: STRUTTURA PREMI

Partecipare alla nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto è molto semplice. Dovete scegliere 12 numeri su 90 e attendere l’estrazione, sperando di indovinare i sei numeri vincenti. Ma non è l’unica strada per ottenere un premio: bisogna centrarne almeno 2. Pensate che la settimana scorsa coloro che hanno realizzato il “5” (le vincite sono state quindici) hanno conquistato un premio di 507,43 euro ciascuno. Come sono strutturati i premi? Il montepremi è costituito dal 60 per cento della raccolta ed è ripartito secondo delle precise percentuali. Il 32,20% va alle vincite di prima categoria, 3,4% a quelle di seconda categoria, 8,2 per cento per terza categoria, 31 per cento alla quarta categoria, quindi il 25,2% alle vincite di quinta categoria. Ma queste percentuali cambiano in mancanza del “6”: in tal caso va sempre il 3,4% alla seconda categoria, così come l’8,2% alla terza, ma si sale al 36,5 per la quarta e al 51,9 per la quinta.

