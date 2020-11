Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, i numeri vincenti oggi 25 novembre (242/2020)

SIVINCETUTTO TORNA CON IL SUO 242° CONCORSO

Conto alla rovescia in vista della nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale Superenalotto del mercoledì e che torna anche oggi 25 novembre, in occasione dell’ultima estrazione del mese. Siamo giunti al concorso numero 242 e ad oggi il gioco ha distribuito in tutta Italia un totale di quasi 75 milioni e mezzo di euro. Le vincite realizzate nell’ultimo concorso sono state in tutto 11.602 per un importo di 182.498 euro in totale. Il premio più ambito è come sempre rappresentato dal “6” anche se nell’ultimo concorso nessun concorrente è riuscito a centrarlo. In dieci sono andati vicinissimi all’obiettivo vincendo 620 euro a testa mentre in 178, indovinando quattro numeri su sei della combinazione estratta si sono dovuti accontentare di appena 84 euro. E’ stata di 37 euro la vincita intercettata da 1759 appassionati del gioco del Superenalotto che hanno indovinato metà della combinazione. Un piccolo premio di consolazione è andato anche nelle tasche di chi ha centrato due numeri della fatidica sestina portandosi a casa quasi 10 euro. Un incentivo per ritentare la fortuna nell’ultima estrazione SiVinceTutto di novembre, quando la Dea Bendata potrebbe sorprendere anche più di un solo concorrente.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME E QUANDO GIOCARE

Per giocare al SiVinceTutto e tentare la fortuna nella serata di mercoledì è estremamente semplice: basterà scegliere almeno 12 numeri su 90 e metterli in schedina ad un costo di 5 euro a giocata. Occorre però ricordare che non c’è un jackpot che si accumula in caso di mancata vincita in quanto l’intero montepremi del concorso sarà distribuito in una sera, ovvero esattamente quella dell’estrazione. Sono in tutto cinque categorie di vincita anche se chiaramente si punta al fatidico “6”. La sestina sarà resa nota ogni mercoledì sera in seguito all’estrazione delle ore 20.00. Per partecipare si potrà scegliere la classica giocata in ricevitoria oppure online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Al SiVinceTutto si può giocare tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55 e anche il mercoledì, in vista del nuovo concorso, ma fino alle 19.30. Quella odierna sarà l’attesa estrazione fortunata? A deciderlo ci penserà come sempre la signora Fortuna, pronta a bussare alle porte degli italiani prima di dare l’appuntamento a dicembre per il prossimo concorso.

