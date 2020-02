Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti, oggi 5 febbraio (206/2020)

Riparte il nuovo mese in compagnia del SiVinceTutto, il concorso speciale SuperEnalotto giunto al concorso numero 206. La corsa al ricco Jackpot messo in palio procede spedita senza intoppi anche in questo mercoledì 5 febbraio. La voglia di vincere è tanta, soprattutto dopo l’assenza del “6” nella passata estrazione quando sono stati in 18 i concorrenti che si sono avvicinati per un soffio dall’acciuffare il fatidico montepremi. Nonostante questo, centrando cinque numeri della combinazione vincente si sono portati a casa l’interessante somma di 429 euro. Sono stati in tutto 153 i meno fortunati che con quattro punti indovinati si sono dovuti invece accontentare di poco più di 120 euro. Sempre meglio di coloro (quasi 2000) che centrando appena la metà della sestina vincente hanno invece ottenuto una vincita di 41 euro. A 11,4 mila giocatori che hanno indovinato solo due numeri è andato il mero premio di consolazione che garantirà loro di poter eseguire una doppia giocata del Si Vince Tutto. Ricordiamo infatti che ogni settimana sono necessari 5 euro per poter mettere nero su bianco sulla nuova schedina i sei numeri grazie ai quali sfidare la sorte e sperare di poter accogliere la ricca Dea Bendata.

ESTRAZIONE SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Ogni settimana sono numerosi i premi distribuiti dal Si Vince Tutto grazie ai numeri vincenti estratti. Basti pensare che dall’inizio del gioco ad oggi le vincite complessive sono state pari a quasi 69 milioni di euro. Questo perchè ad ogni estrazione settimanale in programma tutti i soldi in palio sono distribuiti in un’unica serata. Anche per questo gli appassionati dello speciale concorso SuperEnalotto auspicano di poter accaparrarsi il ricco montepremi in ciascun concorso. Ma come poter sfidare la sorte? Intanto con il SiVinceTutto ogni giocatore ha a disposizione ben 12 numeri da giocare e non i tradizionali 6 come avviene in molti altri giochi. Raddoppiando i numeri in gioco, chiaramente sarà anche possibile vincere più spesso. Come detto non si vince solo con il “6” (che è il sogno di coloro che si avvicinano per la prima volta al gioco) ma anche con il 5, 4, 3 e persino con il 2. Ovviamente avendo a disposizione ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 6. Rispetto alla vincita maggiore messa in palio si parla di 1 su 673.825. Per riuscirci occorre essere accompagnati da una buona dose di fortuna ma anche di perseveranza. La prima estrazione del mese di febbraio del Si Vince Tutto sarà quella decisiva per almeno un appassionato? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



