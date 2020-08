Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 12 agosto (227/2020)

Appuntamento questo mercoledì 12 agosto con la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, lo speciale concorso settimanale che potrebbe portare ad interessanti vincite in questa metà di agosto e a due giorni dalla fatidica giornata festiva dell’estate che segna anche il giro di boa. La speranza di coloro che si avvicinano al gioco è quella di riuscire a centrare la sestina fortunata esattamente come accaduto la scorsa settimana quando un fortunatissimo concorrente si è portato a casa il premio del valore di oltre 53,4 mila euro. Non male anche le otto vincite realizzate centrando i 5 numeri della sestina vincente, i quali si sono portati a casa poco più di 780 euro. In 194 si sono invece dovuti accontentare della vincita assegnata per il “4” del valore di 77 euro circa. Ad indovinare la metà della combinazione fortunata sono stati poco più di duemila i quali hanno intascato però appena 28 euro, mentre è stata di 5 euro (il valore di una giocata) la vincita assegnata agli oltre 10,4 mila appassionati che hanno indovinato appena due numeri della combinazione. In totale le vincite realizzate sono state 12.631 per un importo complessivo di 183.778 mila euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA

Dopo la settimana fortunata che ci siamo lasciati alle spalle, come sarà la nuova giocata del SiVinceTutto in programma per questa sera? L’obiettivo sarà il medesimo ed a quanto pare neppure la grande calura estiva basterà a frenare la voglia di vincere, anche alla luce della modalità di giocata online che permette di poter tentare la sorte comodamente da casa o sdraiati su una spiaggia. Occorrerà comunque attendere le ore 20.00 prima di conoscere i sei numeri che vanno a comporre la sestina vincente. Ricordiamo che per giocare basterà scegliere 12 numeri su 90 e centrarne almeno 6. L’intero montepremi disponibile nella serata sarà quindi distribuito interamente al termine dell’estrazione. Ogni giocata ha un costo di 5 euro ed in merito alle probabilità di vincita al SiVinceTutto, Lottomatica fa sapere che con il nuovo gioco è ben 924 volte più facile centrare il “6” rispetto a prima. Con 12 numeri in gioco, infatti, la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6. Il resto lo farà la Dea Bendata!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



