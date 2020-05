Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti di oggi 13 maggio (214/220)

Pubblicità

Nella prima serata di oggi, mercoledì 13 maggio, si rinnova l’appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che ha finora distribuito oltre 70 milioni di euro in vincite. L’emergenza Coronavirus ha costretto molti appassionati a frenare i loro desideri ludici fino alla scorsa settimana, quando anche il SiVinceTutto è tornato permettendo ai suoi fedelissimi giocatori di poter completare la propria giocata serenamente non solo in ricevitoria (mantenendo sempre le dovute distanze di sicurezza) oppure comodamente da casa, online. La lunga attesa è stata tuttavia ben ripagata dalla massima vincita con l’atteso ed ambito “6” raggiunto da un fortunato concorrente che centrando l’intera combinazione estratta è riuscito a portarsi a casa l’interessante cifra di 40.126,67 euro. Il numero di giocatori non è stato quello consueto delle precedenti estrazioni ma la ripartenza ha portato anche a ben sette vincite con il “5” del valore di poco più di 600 euro ciascuna. Niente male la ripresa delle giocate anche per gli 84 fedelissimi che intercettando 4 numeri della sestina vincente hanno ottenuto una vincita di 121 euro. Agli altri quasi 7000 che si sono divisi i premi messi in palio con il “3” ed il “2” sono andate sono le briciole che hanno comunque rappresentato un ottimo incentivo per ritentare la fortuna in occasione della nuova estrazione odierna.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO

C’è chi forse, dopo oltre un mese di pausa avrà dimenticato le regole basilari del SiVinceTutto. Ed allora ci pensiamo noi a rammentarvi velocemente le semplici modalità che vi permetteranno di mettervi facilmente in connessione con la Dea Bendata, in vista di una nuova estrazione del concorso speciale SuperEnalotto atteso per questa sera. L’intero montepremi sarà distribuito in un’unica sera, ovvero quella della giocata. Su una schedina di gioco sarà possibile scegliere 12 numeri (su 90) dei quali però sarà sufficiente indovinarne appena la metà per accaparrarsi la vincita massima. Raddoppiando i numeri in gioco raddoppiano quindi anche le possibilità di vincere. Ogni giocata avrà un costo di 5 euro ma si può vincere non solo con il “6” ma anche con altre quattro categorie di vincita, fino al “2”. L’appuntamento con una nuova estrazione settimanale è fissato come sempre al mercoledì, a partire dalle ore 20.00, quando finalmente sarà resa nota la nuova sestina fortunatissima che per qualcuno potrebbe rappresentare un buon motivo per brindare nonostante le difficoltà copiose del momento sul piano economico.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



