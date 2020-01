Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti di oggi 15 gennaio (203/2020)

Terminato il recupero post festività natalizie, torna oggi il SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che si colloca esattamente nel suo tradizionale giorno dedicato alla giocata settimanale. Tra pochi minuti scopriremo quali sono i nuovi numeri vincenti che potranno regalare possibilità di vincite incredibili ai tanti concorrenti appassionati. Oltre 68 milioni di euro sono stati ad oggi distribuiti tra gli italiani che con costanza si sono avvicinati a questo gioco il cui montepremi viene come da tradizione condiviso tutto nel giorno dedicato all’estrazione. Solo nell’ultima estrazione speciale dello scorso lunedì, le vincite complessive sono state 5.259 per un totale in euro di 101.755 euro. Nessuno però è riuscito ad agguantare l’intera combinazione formata da sei numeri e che garantisce la maggiore vincita messa in palio. Cinque giocatori, tuttavia, sono arrivati a solo un passo dall’obiettivo, fermandosi a cinque numeri della sestina vincente, sufficienti comunque a permettere loro di portarsi a casa una bella somma pari a 692,18 euro.

ESTRAZIONE SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Le vincite al Si Vince Tutto sono molteplici e riguardano naturalmente diverse categorie di premio. Chiaramente ogni giocatore ambisce a ottenere il massimo premio in palio ma interessanti possono essere anche quelli immediatamente prossimi. Man mano che si scende con i numeri intercettati della combinazione estratta, tuttavia, aumentano i concorrenti fortunati ma diminuisce la somma vinta. In 66, ad esempio, nel precedente concorso hanno centrato il “4” ma la vincita è stata solo di 126 euro; 792, invece, coloro che indovinando la metà della combinazione hanno ottenuto un premio di quasi 47 euro. Mera consolazione per il “2” di 12 euro andati nelle tasche degli oltre 4300 concorrenti meno fortunati che questa sera potranno ritentare la fortuna confidando nella generosità della Dea Bendata. Ricordiamo che la probabilità di vincere con il “6” è pari a 1 su 673.825, ma è pur vero che la fortuna è imprevedibile e sempre pronta a sorprenderci.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



