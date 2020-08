Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti di oggi 19 agosto (228/2020)

Conto alla rovescia per la nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che riunisce gli appassionati anche in questo mercoledì 19 agosto. Siamo giunti al concorso numero 228 e l’obiettivo, come ogni settimana, resta quello di intercettare la combinazione fortunata e quindi il “6”. Nel passato concorso le vincite realizzate sono state quasi diecimila (9.696 in totale) per un importo di oltre 175 mila euro ma nessuno aveva realizzato la vincita massima. In cinque appassionati si erano dovuti “accontentare” di 1.194 euro a testa per aver intercettato il “5”, mentre in 105 avevano indovinato il “4” del valore di 137 euro. La metà esatta della sestina vincente era stata intercettata da 1304 che si sono portati a casa un premio di poco inferiore a 50 euro. Infine, quasi 8300 concorrenti hanno concluso la serata dello scorso mercoledì con 11 euro in più dopo aver intercettato il “2”. Ma la Dea Bendata questa sera è pronta a distribuire nuovamente ricchi premi in tutta Italia: l’appuntamento è alle 20.00 in punto con possibilità di giocare i propri numeri preferiti fino alle 19.30 (ma sarà possibile riprendere dalle 6.00 di domani per il concorso della prossima settimana!).

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: MODALITÀ DI GIOCO

Giocare al SiVinceTutto è estremamente semplice: si scelgono 12 numeri da 1 a 90 e si attende l’estrazione dei sei fortunati che andranno a comporre la nuova combinazione settimanale. Le cinque categorie di vincita permettono di poter intascare anche un premio di basso valore ma quasi sempre superiore al costo della giocata pari a 5 euro a schedina. Con il nuovo SiVinceTutto, spiega Lottomatica, è 924 volte più facile centrare il “6” rispetto al passato. Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6! E’ possibile inoltre abbonarsi a più concorsi e quindi giocare la propria combinazione preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Per scoprire se la fortuna ha bussato alla propria porta, oltre a verificare la combinazione in fondo a questa pagina al termine dell’estrazione sarà possibile anche consultare i numeri in ricevitoria, su Sisal TV o sui siti del SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



