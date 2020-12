Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 2 dicembre (243/2020)

Da poche ore è tornato il mese più atteso dell’anno e con esso anche la nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto con la sua prima estrazione di oggi 2 dicembre 2020. Si tratta del concorso numero 243 del gioco che ad oggi ha distribuito oltre 75,6 milioni di euro di cui quasi 190 mila solo nella passata estrazione grazie alle 11.823 vincite messe a segno. Tuttavia, non è stato possibile festeggiare il fatidico “6” che rappresenta il premio maggiore anche se in sette ci sono andati vicinissimo portandosi a casa quasi 1000 euro a testa, ciò che serve per completare gli acquisti di Natale da spedire a parenti ed amici. Grazie al “4” sono stati 143 i concorrenti che sono riusciti ad accaparrarsi il premio di 108 euro ciascuno, mentre in quasi 1700 hanno intercettato la metà dei numeri dell’intera combinazione con una vincita di 40 euro. Infine, quasi 10 mila appassionati che ogni settimana si avvicinano al SiVinceTutto hanno goduto del premio di consolazione di poco meno di 10 euro che però avrà rappresentato il giusto incentivo per la nuova giocata odierna.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO, ONLINE O IN RICEVITORIA?

L‘intero montepremi messo in palio dal SiVinceTutto, anche questa sera sarà interamente distribuito in questa unica giornata dedicata al concorso. Per poter giocare serve mettere sulla propria schedina ben 12 numeri e sperare di indovinarne sei. Questo ha aumentato ulteriormente le possibilità di vincita, raddoppiandole rispetto alla passata versione del gioco speciale Superenalotto. Il costo di ciascuna giocata settimanale è pari a 5 euro mentre l’estrazione avverrà alle 20 in punto. In merito alle modalità di gioco, invece, oltre a quella tradizionale presso la propria ricevitoria di fiducia c’è anche quella online. Questa modalità sarà fruibile solo se si dispone di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Una volta eseguito l’accesso con le proprie credenziali si gioca come in ricevitoria: basta scegliere 12 numeri, compresi tra 1 e 90, e convalidare la tua giocata con il tasto “Gioca”. Anche online sarà possibile scegliere di giocare in abbonamento per più concorsi e si può usufruire anche del servizio Quick Pick, o giocata casuale, affidando tutto alla fortuna.

