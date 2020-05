Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto: numeri vincenti di oggi 20 maggio (215/2020)

Pubblicità

Per la terza volta nel mese di maggio si rinnova l’appuntamento con la nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale SuperEnalotto che con il suo ritorno dello scorso 6 maggio, dopo diverse settimane di assenza, ha regalato il suo primo ricco “6”. Il concorso 215 in programma per questa sera potrebbe nuovamente distribuire ottimi premi ai fedelissimi del gioco i quali, tra giocate tradizionali in ricevitoria e online, hanno dedicato l’intera settimana allo studio dei possibili numeri che potrebbero andare a comporre la nuova sestina vincente. La Dea Bendata non ferma la sua generosità, ed anche questo mercoledì 20 maggio potrebbe essere quello giusto per un nuovo festeggiamento in questa rinnovata Fase 2 che ora permette di poter andare con amici o parenti in bar e ristoranti, sempre con le dovute precauzioni. Giocare al SiVinceTutto, come sempre, diventa semplicissimo: per ogni giocata settimanale sarà possibile scegliere 12 numeri ma ne basteranno solo la metà per accaparrarsi il premio maggiore messo a disposizione dei concorrenti. Ogni giocatore, dunque, avrà il doppio delle possibilità per vincere. Il costo di ciascuna giocata è pari a 5 euro ma attenzione! Si potrà vincere non solo con il “6” ma anche con il “5”, il “4”, il “3” e persino indovinando appena due numeri dell’intera combinazione vincente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 20 MAGGIO

L’appuntamento con la nuova estrazione del SiVinceTutto ed i relativi numeri vincenti è come sempre alle ore 20.00 di questo mercoledì 20 maggio. Si tratta del penultimo concorso del mese durante il quale non mancheranno le possibilità per vincere un bel gruzzoletto. Al momento sono oltre 70,5 i milioni di euro distribuiti con il concorso speciale di SuperEnalotto. Solo nel corso della passata settimana sono stati realizzate 7060 vincite per un importo complessivo di 134.983 euro. Nessun concorrente ha intercettato il ricco “6” mentre in sette hanno intercettato il “5” del valore di 655,95 euro a testa. Sono 93 i concorrenti che nel passato concorso Sisal hanno indovinato 4 numeri della sestina vincente portandosi a casa poco meno di 120 euro. Ma si è vinto anche con il “3” (il premio andato nelle tasche di poco meno di mille concorrenti è stato di circa 50 euro) e con il “2”, con il quale quasi 6 mila appassionati hanno ottenuto il premio di consolazione di poco più di 11 euro, ovvero quanto basta per compiere una doppia giocata settimanale.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



