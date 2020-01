Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti di oggi 22 gennaio (204/2020)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, oggi ritorna con una nuova estrazione. Ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi, in un’unica sera, e così farà stasera per il concorso del 22 gennaio 2020. Giocare è molto semplice: si giocano ben 12 numeri con l’obiettivo di indovinarne la metà, 6. L’auspicio è dunque che l’assalto ai numeri vincenti si riveli più fortunato di quello della settimana scorsa, quando nessuno ha centrato il “6”. In due però hanno sfiorato il grande colpo: lo hanno fatto col “5”, quindi fallendo l’impresa di un solo numero ma consolandosi con il relativo premio. A ognuno di loro è andato un bottino di tremila euro circa ciascuno. Questo perché al SiVinceTutto Superenalotto si vince indovinando anche 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta. Si tratta dunque di un’occasione importante, visto che tutto il montepremi viene vinto in un’unica sera.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Dal lancio del gioco finora, SiVinceTutto Superenalotto ha già premiato molti giocatori e distribuito vincite in tutta Italia per oltre 68 milioni di euro. Un bilancio che si aggiornerà stasera con la nuova estrazione di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Nell’estrazione di lunedì 30 dicembre, ad esempio, l’ultima dell’anno, è stato centrato un “6” del valore di quasi 64mila euro. L’impresa è stata realizzata a Lodi, ma il montepremi complessivo di quella serata superò i 200mila euro. La settimana scorsa, invece, pur senza “6” il montepremi complessivo è stato di 177.843,00 euro. I numeri su cui vale la pena concentrarsi ora sono quelli vincenti, ma bisogna attendere la loro estrazione. Poi dovrete tirar fuori la vostra giocata e confrontarla con la sestina fortunata, nella speranza che i numeri combacino. In tal caso potrete fare festa grande. Altrimenti attenzione alle altre categorie di vincita…

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente: –

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



