Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 26 agosto (229/2020)

E’ già partito anche oggi il conto alla rovescia in vista della nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto e che si rinnova anche oggi mercoledì 26 agosto 2020. La fortuna passa dal concorso numero 229 che come sempre promette interessanti vincite per tutti coloro che avranno voglia di sfidare la Dea Bendata. Nell’ultimo concorso nessun concorrente è riuscito ad intercettare il ricco “6” ma a mancare all’appello sono state anche le vincite con “5”. Le prime realizzate sono state le 91 con punti 4 del valore ciascuno di 185 euro. L’assenza di vincite corpose ha aumentato il desiderio di mettere in schedina i nuovi numeri in vista del concorso odierno che invece potrebbe essere decisamente più fortunato. La scorsa settimana, tuttavia, sono state realizzate oltre 8600 vincite per un importo complessivo di 168,5 mila euro. Come andrà questo mercoledì, ultimo del mese di agosto? Vedremo se la sorte deciderà di chiudere in bellezza il mese più caldo dell’anno preparandosi così al suo ingresso verso la nuova stagione decisamente più fresca (si spera) e chissà, più ricca di premi!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA

Il gioco del SiVinceTutto che raduna ogni settimana migliaia di appassionati si contraddistingue essenzialmente per la sua semplicità. Ricordiamo che i premi messi in palio dal SiVinceTutto ogni mercoledì sera, con l’estrazione in programma alle ore 20.00 in punto, saranno poi distribuiti tutti in un’unica occasione, appunto quella successiva all’estrazione. Grazie alla possibilità di mettere in schedina ben 12 numeri scelti da 1 a 90, le possibilità di vincere raddoppiano. L’obiettivo è quello di indovinare la combinazione formata da sei numeri in totale ma si vince anche con il “5” e fino al “2” (in questo caso si tratta però di un mero premio di consolazione). Per giocare ci si può recare in ricevitoria oppure tentare la fortuna online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Sarà possibile inoltre giocare la propria combinazione preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Ogni mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per mettere a segno la propria vincita speciale al SiVinceTutto!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA