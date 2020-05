SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 27 maggio (216/2020)

Pubblicità

La corsa al ricco “6” in occasione della nuova estrazione del SiVinceTutto di oggi 27 maggio – l’ultima del mese – si conclude con un nulla di fatto. I nuovi numeri fortunati (in fondo alla pagina) non hanno permesso, infatti, di poter realizzare la fatidica sestina vincente, quindi nessun concorrente è riuscito ad accaparrarsi il ricco montepremi in palio. E così anche questa settimana l’intero jackpot è stato suddiviso tra le varie categorie di vincita ed a godere del premio più alto sono stati ben cinque concorrenti che intercettando il “5” si sono portati a casa, ciascuno, la somma di 1.218,01 euro. Sono stati invece 106 i vincitori con il “4” del valore di 135,56 euro. Appena di 43 euro la vincita andata nelle tasche dei 1519 fortunati che indovinando metà combinazione hanno avuto comunque un motivo per festeggiare. E’ di 10,88 euro, infine, il premio ottenuto dalla categoria di vincita più bassa, ovvero quella possibile indovinando appena due numeri della combinazione estratta. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE

Manca poco ad una nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto in programma per questa sera, mercoledì 27 maggio. Si tratta dell’ultima estrazione del mese, la quale potrebbe finalmente regalare nuove emozioni ma soprattutto vincite interessanti. Nell’ultimo concorso della passata settimana sono state realizzate in tutto 10.159 vincite per un valore complessivo di 157.505 euro. Nonostante questo però, nessun concorrente è riuscito ad intercettare l’intera combinazione e ad incassare la ricca vincita con il “6”. Solo due appassionati del SiVinceTutto hanno intercettato cinque numeri della sestina fortunata portandosi a casa un bel gruzzoletto del valore di 2.679,13 euro. Il primo realizzato a Cerro Maggiore (MI) presso la Tabaccheria Re Ferrè mentre il secondo è stato centrato grazie a una giocata online. Sono stati 145 i concorrenti che indovinando quattro numeri si sono portati in casa 89,12 euro. Le restanti vincite sono di mera consolazione e pari a poco più di 38 euro per il “3” e appena 9 euro per il “2”. Oggi però si riparte e la fortuna potrebbe finalmente interessare uno o più concorrenti del gioco SuperEnalotto che potrebbero tentare la sorte fino all’ultimo attraverso la tradizionale giocata in Ricevitoria oppure online su uno dei siti autorizzati al gioco.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO

Sono oltre 70,6 milioni di euro quelli distribuiti ad oggi attraverso il SiVinceTutto, il gioco che si rinnova con un nuovo appuntamento ogni mercoledì alle 20 in punto, quando vengono resi noti i sei numeri che vanno a comporre la nuova combinazione vincente. Per giocare anche oggi saranno necessari 12 numeri scelti da una rosa da 1 a 90. L’intero montepremi del concorso sarà distribuito nella sola serata di oggi 27 maggio. le probabilità di vincere con il “6” e portarsi a casa la vincita massima però sono molto basse ed esattamente 1 su 673.825. Le probabilità di vincita scendono a 1 su 10.079 se si punta a intercettare il “5”. Cosa fare invece in caso di vincita? Se la giocata è stata eseguita in uno degli oltre 39mila Punti di Vendita Sisal, basterà consegnare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. A quel punto il pagamento potrà avvenire in contanti o con assegno bancario di conto corrente o assegno circolare non trasferibile per vincite inferiori a 5200 euro, in un qualsiasi punto vendita Sisal o presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A di Roma o Milano. Per le vincite online, queste saranno accreditate direttamente sul tuo conto di gioco.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

14 – 17 – 36 – 49 – 57 – 74

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



