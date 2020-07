Estrazione SiVinceTutto Superenalotto/ Numeri vincenti di oggi 29 luglio (225/2020)

Un altro assalto al “6”, stavolta al SiVinceTutto. Dopo quello – andato però a vuoto – del Superenalotto, tocca al suo concorso speciale. E quindi oggi, 29 luglio 2020, come ogni mercoledì, c’è l’appuntamento con i numeri vincenti del SiVinceTutto, nella speranza che la sestina vincente corrisponda ad almeno una di quelle giocate. La settimana scorsa nessuno ce l’ha fatta, ma in due hanno sfiorato l’incredibile vincita. Un’impresa fallita a causa di un solo numero non indovinato. Ma per loro la delusione durò poco, probabilmente giusto il tempo di rendersi conto che comunque avevano centrato il “5”, vincendo così 3.088,56 euro. Sono andati invece 128,42 euro a coloro che hanno centrato il “4”, nello specifico 116. Ma al SiVinceTutto Superenalotto si può vincere anche indovinando “3” o solo “2” numeri vincenti, tenendo ovviamente conto del fatto che l’importo dei premi varia a seconda della quantità di numeri centrati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA

Come si gioca al SiVinceTutto? Per chi non si è ancora messo alla prova col concorso speciale del Superenalotto è bene precisa che le modalità di gioco sono semplici. Sono almeno 12 su 90 i numeri da scegliere, sempre al costo di 5 euro. Poi bisogna aspettare l’estrazione serale, ben sapendo che tutto il montepremi del concorso viene distribuito nella serata del concorso. Non avete ancora effettuato la vostra giocata per partecipare all’estrazione di oggi del SiVinceTutto? Poco male, perché lo si può fare dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, quindi oggi, fino alle 19:30. In vista dell’estrazione dei numeri vincenti, vi ricordiamo anche per riscuotere una vincita serve la ricevuta di gioco integra e in originale per le vincite che prevedono il pagamento anche in contanti, secondo i limiti della legge vigente. Per quelle di importo superiore, per le quali è previsto il pagamento solo con assegno non trasferibile o bonifico bancario/postale, serve anche un documento di identità valido.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA