Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 4 novembre (239/2020)

Prima estrazione del mese all’insegna del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che si rinnova questa sera, mercoledì 4 novembre 2020. Ogni mercoledì alle ore 20.00 l’appuntamento è con la Dea Bendata in vista del concorso numero 239 che potrebbe portare in serbo un bel gruzzoletto per coloro che riusciranno ad intercettare la combinazione esatta della serata. Lo scorso mese si è chiuso con una sestina non particolarmente fortunata che ha portato a far realizzare 11.608 vincite per un importo di 193.319 euro in totale. Niente da fare per chi sperava di poter centrare il fatidico e ricco “6”. In dieci concorrenti sono arrivati vicinissimi al traguardo fermandosi però a cinque numeri della combinazione che ha fruttato per ciascuno di loro una vincita di 657 euro. Con il “4” in 144 appassionati hanno potuto festeggiare grazie alla vincita di 110 euro. Coloro che hanno centrato la metà della combinazione sono stati 1.732 i quali hanno ottenuto un premio del valore di 40 euro a testa. Vincita di mera consolazione, quella che è stata realizzata da 9.722 concorrenti per i quali ha Dea Bendata ha consegnato loro solo un gruzzoletto di poco superiore a 10 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME GIOCARE

La nuova giocata al SiVinceTutto ha come sempre un costo fisso di 5 euro. Per giocare le regole sono davvero semplici e molto chiare: basterà mettere sulla propria schedina i propri 12 numeri preferiti scelti da 1 a 90 tenendo sempre bene a mente che l’intero montepremi della serata sarà poi distribuito proprio al termine della stessa estrazione. Per giocare al SiVinceTutto nella serata de mercoledì c’è tempo fino alle 19.30 mentre in generale lo si può fare tutti i giorni, dalle 6.00 alle 23.55, con possibilità di abbonarsi a più concorsi (da 2 a 5) consecutivi a quello aperto. Per verificare l’eventuale vincita sarà possibile consultare la propria ricevitoria di fiducia, oppure tramite SisalTv o ancora sui siti ufficiali del SiVinceTutto e dell’agenzia delle dogane e dei Monopoli. In caso di riscossione, invece, se la vincita è uguale o inferiore a 520 euro basterà recarsi presso tutti i Punti di Vendita Sisal. Per vincite fino a 5200 euro la riscossione può avvenire nel Punto di Vendita dove hai giocato o presso i punti pagamento abilitati e presso gli uffici Sisal. In caso di vincita superiore a 5200 euro ci si potrà rivolgere solo presso i punti appositamente abilitati dal concessionario e presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Solo se la Dea Bendata deciderà di concedervi una maxi vincita superiore a 52mila euro, allora dovrete recarvi solo negli uffici di Pagamento Premi delle sedi Sisal di Milano e Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA