Estrazione SiVinceTutto Superenalotto/ Numeri vincenti di oggi 6 maggio (213/2020)

A distanza di quasi due mesi torna oggi, mercoledì 6 maggio, l’appuntamento con il gioco del SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che finora è rimasto sospeso sia in ricevitoria che online per disposizioni governative legate all’emergenza Covid-19. Dallo scorso 27 aprile, progressivamente sono ripartiti i principali giochi e dal 4 maggio è stata annunciata anche la ripartenza di SuperEnalotto e SiVinceTutto ma anche EuroJackpot, sia in ricevitoria che online. L’ultima estrazione del SiVinceTutto risale al 18 marzo scorso. Rispettando tutte le dovute misure di sicurezza, dunque, sarà possibile recarsi in ricevitoria e mettere in fila sulla propria schedina i 12 numeri scegliendone su 90 disponibili al prezzo di 5 euro, sperando di poterne centrare sei, quanto basta per vincere il premio maggiore messo in palio. Le modalità di gioco, dunque, sono davvero semplici e sarà possibile farlo anche online, evitando in tal modo eventuali file e soprattutto riducendo ulteriormente il rischio contagio. Ricordiamo che le possibilità di vincita non si concretizzeranno solo centrando i sei numeri della combinazione fortunata ma bastano persino due numeri per iniziare a sognare. Da oggi, intanto, torna in palio il nuovo montepremi in quello che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti una vera e propria ripartenza.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA NUOVA ESTRAZIONE

Dopo diverse settimane di attesa, gli appassionati del gioco del SiVinceTutto Superenalotto possono tornare a giocare i propri numeri del cuore e sperare di racimolare una bella somma in denaro che, in tempo difficili come questo, potrebbe essere una bella manna dal cielo. Se diamo uno sguardo all’ultimo concorso risalente ormai al 18 marzo scorso, nessun giocatore era riuscito a intercettare i sei numeri della combinazione. Sette erano arrivati però ad un soffio dai festeggiamenti poichè erano riusciti a indovinare cinque numeri portandosi a casa la somma di 654,86 euro. In 78 avevano vissuto l’emozione di realizzare una vincita, seppur del valore di 141 euro. Numerose le vincite anche con il “3” ed il “2”, sebbene si trattasse in entrambi i casi di meri “premi di consolazione”. In tutto furono realizzate quasi 7500 vincite per un totale di 134.796 euro distribuiti in tutta Italia. Da quel momento per il nostro Paese le cose sono cambiate radicalmente anche se la speranza non è mai sparita del tutto. Ed oggi, con la ripresa di questo amato gioco, si avrà in parte la sensazione di stare lentamente e gradualmente tornando alla normalità.

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



