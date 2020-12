Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 9 dicembre (244/2020)

Torna per la seconda settimana del mese l’appuntamento con la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, in scena oggi 9 dicembre 2020. Si avvicina sempre di più il Natale e con esso anche la voglia di mettere a segno una ricca vincita. Ad oggi il gioco ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di quasi 76 milioni di euro e solo nel precedente concorso – nel quale tuttavia si è fatto attendere il “6” – sono stati vinti in tutto 191.586 euro grazie alle 10.490 vincite realizzate. A mancare è stata però quella maggiore relativa alla combinazione formata da sei numeri della quale però solo sei giocatori ne hanno intercettati cinque portandosi a casa un premio di 1.086 euro a testa. In 132 hanno intascato una vincita al SiVinceTutto da 119 euro con il “4”. In poco più di 1500 partecipanti al passato concorso hanno centrato metà della combinazione ed il “3” ha permesso loro di portarsi a casa la somma di 45 euro a testa. Infine, grazie al “2” in 8.735 concorrenti hanno chiuso la serata dello scorso 2 dicembre con 11,38 euro in più in tasca. Come andrà la nuova estrazione odierna che si accavallerà a quella del Lotto? Non ci resta che attendere le ore 20.00!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, COME SI GIOCA

Lo speciale concorso del Superenalotto, il SiVinceTutto, si prepara a tornare questo mercoledì mettendo in palio l’intero montepremi in un’unica giocata, quella appunto odierna. Come si procede al gioco? Basta scegliere 12 numeri su 90 e sperare di indovinarne sei per accaparrarsi l’intera vincita massima. La giocata ha un costo di 5 euro e può essere eseguito sia in ricevitoria che online. Se volete evitare assembramenti e soprattutto il clima sempre più rigido di questo inizio di dicembre, allora potrete decidere di procedere con la giocata online previo conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. E’ possibile giocare la propria combinazione preferita anche abbonandosi a più concorsi fino ad un massimo di cinque concorsi consecutivi a quello aperto. Una volta estratti i numeri vincenti possono essere poi verificati in ricevitoria, su Sisal Tv, sui siti ufficiali di SiVinceTutto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre naturalmente che nella nostra pagina dedicata al gioco Superenalotto.

