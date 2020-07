SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 1 luglio (221/2020)

La prima estrazione del mese di luglio del concorso Superenalotto, SiVinceTutto, è appena stata messa a segno ma purtroppo anche questo mercoledì non ci sarà alcun vincitore con punti “6”. Ormai la vincita massima si fa sempre più desiderare ma non resta che gioire insieme agli altri sette concorrenti appassionati del gioco che grazie ai cinque numeri della combinazione estratta appena indovinati si porteranno a casa una cifra comunque interessante, pari a 901 euro. Non male anche il premio andato nelle tasche dei 123 concorrenti che con il “4” potranno festeggiare i loro 123 euro. Si scende a 43 euro quando si parla della vincita andata ai poco più di 1500 concorrenti, mentre resta un premio di consolazione quello di poco più di 10 euro che entrerà nelle tasche dei 9426 appassionati. Per scoprire quali sono i numeri vincenti del concorso basterà controllare le sei cifre presenti in fondo alla pagina o in alternativa collegarsi al sito ufficiale del gioco SiVinceTutto o ancora al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE

Manca pochissimo alla nuova estrazione del SiVinceTutto, l’atteso concorso Superenalotto che ogni settimana dà l’appuntamento alle 20.00 in punti all’insegna dei nuovi numeri vincenti. La combinazione è formata da sei cifre fortunate indovinando le quali sarà possibile realizzare diverse vincite. La maggiore la si ottiene centrando i sei numeri anche se negli ultimi concorsi la vincita più interessante continua a farsi desiderare. Anche nel passato concorso con il quale si è chiuso il mese di giugno nessun concorrente ha centrato il principale premio ma non sono mancate altre vincite interessanti. Quattro, in modo particolare, quelle con punti 5, ciascuna del valore di 1.584,45 euro. Sono seguite le 161 vincite con il “4” di 94,93 euro ciascuna. In 1857 appassionati del SiVinceTutto hanno intercettato i tre numeri della combinazione, ovvero la metà, portandosi a casa un premio di 36,63 euro, mentre sono stati oltre 10mila coloro che hanno vinto anche con il “2” ottenendo un premio di consolazione di poco inferiore a 10 euro. Questa sera l’obiettivo tornerà ad essere quello di riuscire a centrare l’intera sestina vincente nella speranza di poter mettere a segno la prima vincita del mese.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 1 LUGLIO

Quella di oggi, 1 luglio, sarà la prima estrazione del mese del SiVinceTutto. Ad oggi il gioco speciale del Superenalotto ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di 71.5 milioni di euro. Solo nell’ultimo concorso, il numero 220, sono state realizzate 12.299 per un totale di 186.350 mila vincite. Ma quali sono le probabilità di vincere un bel gruzzoletto? Stando alle statistiche, c’è una possibilità su 673.825 di centrare l’intera sestina vincente e ottenere così il ricco Jackpot messo a disposizione. Si scende a 1 su 10.079 per quanto riguarda il “5”, passando a 1 su 419 per il “4”. Probabilità che ovviamente salgono se si parla del “3” pari a 1 su 37, ed infine è di 1 su 7 per il premio di consolazione rappresentato dal “2”. Con l’inizio del grande caldo in tanti decideranno di restare in casa al fresco e di approfittare della possibilità di giocare online aprendo comodamente un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online e sottoscrivendo il contratto di conto di gioco che permetterà di giocare e riscuotere l’eventuale vincita.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

7 – 51 – 71 – 30 – 53 – 72

