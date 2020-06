Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 10 giugno (218/2020)

Pubblicità

E’ tempo di nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che rinnova il suo appuntamento settimanale ogni mercoledì. Anche oggi 10 giugno, subito dopo le ore 20.00 saranno resi noti i nuovi numeri vincenti che potrebbero rappresentare la fortuna per gli appassionati del gioco. Occorrerà ovviamente centrare la combinazione esatta che troverete in fondo alla pagina per poter dare il via ai festeggiamenti in questa metà di settimana. Quella odierna sarà la seconda estrazione del mese dopo la precedente che tuttavia non ha portato a nessuna vincita con il “6”. Sono state invece cinque quelle realizzate con il “5” del valore ciascuna di 1.146,32 euro. In 117 appassionati del gioco hanno sfidato la Dea Bendata riuscendo ad indovinare 4 numeri su 6 della combinazione estratta e ottenendo una vincita appena superiore a 118 euro. Non sono mancate le più numerose ma meno soddisfacenti vincite con il “3” ed il “2” che hanno rappresentato il giusto incentivo per tentare nuovamente la fortuna nella prima serata di oggi, quando conosceremo la nuova combinazione fortunata.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 10 GIUGNO

Ad oggi le vincite realizzate con il SiVinceTutto hanno superato i 71 milioni di euro, distribuiti in tutta Italia. Solo la scorsa settimana sono state realizzate quasi 10mila vincite per un totale di 168mila euro distribuiti ai fortunati concorrenti. Sebbene siano 6 i numeri da indovinare sulla schedina, ogni giocatore ne ha a disposizione ben 12. Il sito ufficiale dedicato al SiVinceTutto offre agli utenti la possibilità di poter provare la schedina e preparare le proprie giocate fortunate. Una sorta di simulazione per chi si avvicina per la prima volta al gioco speciale SuperEnalotto che ogni settimana raccoglie migliaia di utenti e grazie al quale sarà possibile scoprire quanto si sarebbe potuto vincere con la medesima giocata nei concorsi precedenti. Ricordiamo che il costo di ciascuna giocata ammonta a 5 euro e che è possibile giocare in ricevitoria, nel metodo più tradizionale, con possibilità di abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi marcando l’apposito spazio nella schedina di gioco, oppure online sui siti autorizzati aprendo, se non già disponibile, un proprio conto di gioco in maniera del tutto gratuita.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



