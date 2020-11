Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi 11 novembre (240/2020)

Per il secondo mercoledì del mese, torna a farci compagnia la nuova estrazione del SiVinceTutto, speciale concorso Superenalotto che continua ad appassionare migliaia di concorrenti italiani. Nella prima serata di oggi, 11 novembre, a partire dalle ore 20.00 conosceremo i nuovi numeri vincenti che potrebbero fare la felicità di alcuni dei giocatori appassionati. Il mese di novembre si è aperto con una bellissima vincita grazie all’unico “6” intercettato da un fortunato concorrente che, dopo aver messo in gioco l’intera combinazione vincente si è portato a casa il primo premio del valore di 59.104 euro. Serata fortunata anche per i cinque appassionati che hanno centrato il “5” pari a 1.275 euro. Il SiVinceTutto riesce a regalare grandi emozioni anche grazie alle altre categorie di vincita. Nel passato concorso il “4” è stato intercettato da 254 giocatori che si sono portati a casa 60 euro. Poco più della metà hanno raggiunto gli oltre 1800 giocatori che hanno centrato metà della sestina vincente, mentre è stato di 5 euro il premio di consolazione intascato da quasi 10mila concorrenti che hanno indovinato solo 2 dei 6 numeri in schedina. In tutto sono state realizzate 11.815 vincite per un importo di 187.557 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

SIVINCETUTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

Il mercoledì è il giorno in cui la Dea Bendata potrà raggiungere i numerosi concorrenti che si avvicinano al SiVinceTutto con l’obiettivo di mettere a segno la massima vincita in palio. Per giocare basterà selezionare 12 numeri scelti da una rosa tra 1 e 90 e sperare di indovinarne almeno 6. Ogni giocata ha un costo di 5 euro e sarà possibile giocare tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55 con una particolare attenzione alla giornata del mercoledì destinata all’estrazione e nella quale si potrà giocare fino alle 19.30. Oltre a recarsi in ricevitoria sarà possibile giocare anche online premia apertura di un proprio conto di gioco. Una volta eseguito l’accesso le regole per giocare sono le medesime che in ricevitoria: dopo la scelta dei 12 numeri si dovrà procedere con la convalida della giocata attraverso il tasto “gioca”. Sarà poi possibile anche giocare in abbonamento per più concorsi ed in questo caso la medesima giocata sarà convalidata per il numero di concorsi consecutivi, fino a un massimo di 5. Giocando online, inoltre, in caso di vincita fino a 5200 euro l’importo sarà immediatamente accreditato sul proprio conto di gioco.

