SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni oggi 12 febbraio (207/2020)

L’estrazione del nuovo concorso SiVinceTutto è giunta puntuale come ogni mercoledì, portando con sé i numeri vincenti che troverete in fondo alla pagina. Una nuova combinazione è stata messa a segno ma nessun concorrente in questa giornata di oggi 12 febbraio è riuscito nell’intento di centrare i sei numeri fortunati. La serata sarà tuttavia da ricordare per i 16 appassionati che indovinando cinque numeri della sestina estratta si sono accaparrati il premio del valore di 486,88 euro a testa. Niente male neppure per i 183 che con il “4” hanno messo a segno la vincita di 102,66 euro. Si scende a poco meno di 39 euro per gli oltre 2100 che hanno centrato metà della combinazione vincente. Ricordiamo che l’intero montepremi è stato distribuito nell’intera serata di oggi, compresi i 9,57 euro andati nelle tasche degli oltre 12,4 mila appassionati che sono però riusciti ad indovinare appena due numeri. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LA NUOVA ESTRAZIONE

Il SiVinceTutto torna puntuale come un orologio svizzero nel suo consueto appuntamento del mercoledì. Le opportunità di essere baciati dalla Dea Bendata per gli italiani continuano ad essere molteplici e lo speciale concorso SuperEnalotto rappresenta uno degli appuntamenti a cui gli appassionati proprio non possono rinunciare. Nella prima serata di oggi 12 febbraio, dunque, è prevista la nuova fortunata combinazione che per qualcuno potrebbe rappresentare il punto di partenza per concretizzare i propri sogni. Sono sempre di più, infatti, coloro che si affidano alla fortuna sperando di poter rendere reali i propri desideri di vita. Tuttavia non mancano gli appassionati che trovano nel SiVinceTutto un momento piacevole della settimana in cui concedersi la possibilità di ottenere un bel gruzzoletto, magari proprio grazie ai propri numeri fortunati. Ricordiamo intanto che nel caso del SiVinceTutto il montepremi sarà distribuito interamente nella serata relativa alla giocata, quindi quella di oggi. Per vincere la massima vincita sarà necessario indovinare l’intera combinazione costituita da sei numeri. Eppure le possibilità di vincita raddoppiano, dal momento che con il SiVinceTutto ogni giocatore ha la possibilità di giocare 12 numeri, pur dovendone indovinare solo la metà.

ESTRAZIONE SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Con il SiVinceTutto raddoppiano i numeri di gioco e si vince più spesso: è proprio questo che attrae sempre più concorrenti al gioco del SuperEnalotto che in questi mesi ha già distribuito svariate vincite. Ad oggi si parla di oltre 69 milioni, quelli distribuiti dal SiVinceTutto ai propri appassionati. Solo nell’ultima della passata settimana, ad esempio, sono state totalizzate 11.359 vincite per un importo complessivo di oltre 228 mila euro. Eppure, nessun concorrente è riuscito a mettere a segno l’importante vincita con il “6” anche se due ci sono andati molto vicini, riuscendo a portarsi a casa l’interessante vincita di 3.883,14 euro con punti 5. Intercettando invece quattro numeri della combinazione vincente, in 115 hanno vinto la somma di 162,87. Per poco più di 1500 concorrenti che hanno indovinato la metà esatta della sestina vincente il premio ottenuto è stato pari a 55,14 euro. Al SiVinceTutto è previsto un piccolo premio di consolazione anche per coloro che intercettano appena due numeri, sebbene la vincita nell’ultimo concorso sia stata di appena 12,18 euro, quanto basta per mettere a segno una doppia giocata nei successivi concorsi.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

7 – 27 – 48 – 51 – 53 – 89

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA