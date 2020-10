Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 14 ottobre (236/2020)

Nuovo mercoledì e nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, il concorso Superenalotto che oggi, alle 20.00 in punto, fornirà la nuova combinazione fortunata con i suoi numeri vincenti. Si tratta del concorso numero 236 nel quale si spera di poter intercettare il fatidico e ricco “6” messo in palio e che anche nella passata settimana è sfuggito dalle mani dei concorrenti appassionati. Ad ogni modo, lo scorso venerdì sono state realizzate 11.338 vincite per un importo totale di 191.022 euro. Sono stati cinque i concorrenti che sono andati molto vicini alla meta, indovinando cinque numeri della combinazione e portandosi a casa 1.299,01 euro. In 144 hanno invece intercettato quattro numeri con un premio a testa di 108 euro. Scende a 44 euro la vincita realizzata con il “3” andata nelle tasche dei 1582 giocatori appassionati che sono stati in grado di indovinare la metà della combinazione. Al SiVinceTutto si può gioire anche con il “2”: in 9.607 concorrenti si sono dovuti accontentare del premio di consolazione pari a 10,32 euro. Una cifra bassa ma che evidenzia le possibilità di vincita e la possibilità di eseguire una doppia giocata al concorso speciale del Superenalotto in vista della nuova estrazione di oggi.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME E DOVE GIOCARE

Poche regole da seguire e tanta fortuna: questi gli ingredienti che potrebbero portare oggi alla nuova straordinaria vincita al SiVinceTutto dopo aver atteso a lungo il “6” che racchiude una probabilità di vincita pari a 1 su 673.825. Tutto è pronto in occasione della nuova estrazione di oggi 14 ottobre, in questa metà del mese, quando alle 20.00 saranno rese note le sei cifre fortunate della combinazione che potrebbero rivelarsi per qualcuno estremamente fortunate. Ricordiamo che ogni giocatore ha a disposizione 12 numeri da 1 a 90 da mettere in schedina ma ne saranno sufficienti solo la metà per poter vincere il premio maggiore messo in palio. L’intero montepremi, ad ogni modo, sarà distribuito interamente nel corso dell’estrazione odierna. Per poter procedere alla fortunata estrazione di oggi sarà sufficiente compilare la schedina presso la tradizionale ricevitoria, oppure procedere alla giocata online aprendo un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Il sito ufficiale del SiVinceTutto, inoltre, mette a disposizione la categoria “Prova del gioco” che permette di simulare la propria giocata e scoprire quanto sarebbe stato possibile vincere con quei numeri nei precedenti concorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA