Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 15 luglio (223/2020)

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che si pone l’obiettivo di distribuire in un’unica serata, quella appunto dell’estrazione, i premi messi in palio. Siamo giunti al concorso numero 223 di oggi 15 luglio 2020 e dopo l’ultima settimana ancora senza vincite importanti con punti “6” si riparte alla grande confidando proprio nella benevolenza della Dea Bendata. Sono stati 9 i concorrenti che hanno centrato il “5”, ottenendo il maggiore premio messo in palio nel corso della passata settimana, pari a 690,75 euro a testa. Anche per questo oggi si spera di poter fare ancora meglio centrando l’intera sestina vincente. In 150, lo scorso mercoledì sono riusciti a centrare la vincita con punti 4 del valore di poco meno di 100 euro. In quasi 1700 concorrenti hanno centrato solo la metà dei numeri vincenti per una vincita di poco meno di 40 euro, mentre poco più di novemila appassionati del SiVinceTutto hanno ottenuto il “premio di consolazione” che spetta a coloro che intercettano solo 2 numeri fortunati, intascando poco più di 10 euro, ovvero la somma utile per compiere una doppia giocata nell’ambito del nuovo concorso odierno. Sarà quello fortunato per sancire una nuova ricca vincita? Lo scopriremo solo poco dopo le ore 20.00 di oggi.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 15 LUGLIO

Il nuovo concorso SiVinceTutto si baserà come sempre sulle medesime modalità e formule di gioco: l’obiettivo resta quello di centrare la sestina vincente che porterebbe a vincere un bel gruzzoletto dopo diverse settimane di latitanza del ricco “6”. Si tratta della terza estrazione del mese di luglio e per tentare la sorte basterà incasellare sei numeri scegliendone almeno 12 su 90. Per giocare c’è tempo come sempre fino alle ore 19.30, ovvero mezzora prima dell’estrazione vera e propria e se sei un vero appassionato sarà possibile anche scegliere di abbonarsi per più concorsi. Ovviamente ogni settimana si ha la possibilità di giocare la propria schedina sia online aprendo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online oppure in ricevitoria, nella modalità tradizionale. Chi si avvicina per la prima volta al gioco del SiVinceTutto potrà fare una prova online (che ovviamente non avrà valore di gioco), direttamente recandosi sul sito ufficiale e cliccando nella categoria “prova del gioco”. Qui si potrà provare la schedina, preparare la propria giocata e conoscere l’eventuale vincita ottenuta con quella stessa giocata nei concorsi passati.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

55 – 36 – 1 – 19 – 72 – 11

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



