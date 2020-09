SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 16 settembre: numeri vincenti (232/2020)

Ci siamo: anche questo mercoledì il SiVinceTutto ha in serbo una nuova estrazione con sei numeri vincenti che potrebbero far sognare diversi concorrenti. In fondo a questa pagina sarà disponibile per la consueta verifica la sestina fortunata che tuttavia, anche questa settimana, non avrà il supervincitore. Il ricco premio con “6”, infatti, continua a latitare e la massima vincita centrata questo mercoledì 16 settembre vede quattro concorrenti pronti a festeggiare con un premio a testa di 1.589 euro. Sono 130 coloro che dovranno accontentarsi di 117 euro: questa la vincita assegnata a coloro che hanno centrato quattro numeri della sestina. Serata più o meno fortunata anche per 1602 appassionati del concorso speciale targato SuperEnalotto, i quali intascheranno la cifra certamente non elevata di 42 euro. Sono stati, infine, oltre 9200 i giocatori che in questo giorno dedicato all’estrazione del SiVinceTutto hanno gioito solo in parte per via del premio più basso loro assegnato e pari a 10,53 euro, ovvero il corrispettivo di una doppia giocata che da domani mattina potrà essere già preparata in vista del prossimo concorso. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Oggi, mercoledì 16 settembre 2020 è già tempo di nuova estrazione SiVinceTutto. Si tratta del terzo appuntamento del mese in compagnia dello speciale concorso SuperEnalotto che si terrà questa sera alle ore 20.00 in punto, quando sarà resa nota la nuova attesissima sestina contenente i numeri vincenti. Il precedente concorso non ha portato alla massima vincita sperata, lasciando latitare ancora il fatidico “6”. Ad accaparrarsi la somma di 534 euro sono stati invece ben 12 concorrenti arrivati ad un soffio dal premio maggiore e che hanno intercettato ben cinque numeri della combinazione fortunata. Si ferma a 128,80 euro il premio intascato dai 120 concorrenti che con il “4” hanno comunque ottenuto una vincita interessante, mentre chi ha indovinato solo la metà della sestina estratta (oltre 1500) si è dovuto accontentare del premio di consolazione del valore di 45 euro. A giocare nell’ultimo concorso del SiVinceTutto sono stati in migliaia, basti pensare che in oltre 8mila si sono aggrappati al sogno di poter raggiungere le vette più alte, fermandosi tuttavia solo al premio di 11 euro intascato grazie all’esiguo “2” ma vivendo comunque l’emozione di rientrare tra i vincitori della serata.

SIVINCETUTTO, COME SI GIOCA? LE REGOLE

Come ogni mercoledì sono in tanti ad attendere l’incontro con la Dea Bendata grazie all’occasione resa possibile dal nuovo concorso SiVinceTutto. Da quando è possibile giocare 12 numeri su 90 (e non più 6), le possibilità di accaparrarsi almeno un premio sono ovviamente aumentate. Ogni giocata ha un costo di 5 euro e l’intero montepremi in palio sarà distribuito tutto nella stessa serata dell’estrazione in programma ogni mercoledì alle ore 20.00 in punto. Per giocare c’è tempo fino alle 19.30 del giorno del nuovo concorso SuperEnalotto ma in generale al SiVinceTutto sarà possibile giocare tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55. I giocatori più assidui possono decidere di giocare la propria combinazione del cuore formata da sei cifre anche abbonandosi a più concorsi, da 2 a 5 consecutivi rispetto a quello in corso. Per scoprire se stasera sarà quella fortunata basterà consultare la propria schedina di gioco in fondo a questa pagina oppure direttamente in ricevitoria, su SisalTV o sui siti ufficiali del SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

26 – 31 – 41 – 30 – 5 – 49

26 – 31 – 41 – 30 – 5 – 49



