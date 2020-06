Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto: numeri vincenti oggi 17 giugno (219/2020)

Terza, nonché penultima estrazione del mese per il SiVinceTutto, quella di oggi 17 giugno. Il concorso speciale SuperEnalotto si appresta a regalare una nuova serata all’insegna delle emozioni e dell’adrenalina. Ad oggi sono oltre 71 i milioni distribuiti in tutta Italia e che per alcuni concorrenti hanno rappresentato un cambio di vita radicale. Non si può dire lo stesso per l’ultimo concorso della scorsa settimana, che tuttavia non è riuscito a regalare l’ambita vincita con punti “6” facendo però sognare sei concorrenti arrivati ad un soffio dal premio maggiore messo in palio. Con il “5” sono però riusciti a portarsi a casa la vincita di poco più di mille euro a testa che, in tempi di crisi come questi è sempre un ottimo gruzzoletto da mettere da parte o utilizzare per far fronte alle numerose e quotidiane spese. Sono stati 193 coloro che hanno intercettato quattro numeri della sestina vincente guadagnando 81 euro ciascuno, mentre 38 euro sono andati nelle tasche di poco più di 1800 concorrenti che hanno intercettato il “3”. Con il SiVinceTutto c’è un premio assicurato anche per coloro che indovinano appena due numeri della combinazione estratta: nell’ultimo concorso sono stati in 10.530 i quali hanno potuto vivere l’emozione della vincita, seppur esigua, pari a poco meno di 10 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 17 GIUGNO

Dove giocare al SiVinceTutto? Se vi siete avvicinati per la prima volta a questo speciale gioco SuperEnalotto, sappiate che sarà possibile giocare non solo presso la tradizionale ricevitoria fisica ma anche online. Sono numerosi i siti autorizzati e super affidabili che permettono di poter aprire un proprio conto gioco e tentare subito la fortuna, a partire da Sisal.it e passando per Eurobet, BetPoint, Snai e Lottomatica, solo per citarne alcuni. L’ultima vincita degna di nota, realizzata con la “ripartenza” del SiVinceTutto dopo il lockdown è avvenuta proprio lo scorso 8 maggio, quando è stato realizzato un ricco “6” di oltre 40 mila euro. La speranza, dunque, è oggi quella di poter assaporare le medesime emozioni a distanza di poco più di un mese e poter mettere a segno una nuova interessante vincita capace di migliorare la vita di uno o più concorrenti italiani molti dei quali cercano (anche) nel gioco un momento di svago ma al tempo stesso di speranza rispetto alla situazione economica complicata che stiamo vivendo.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA