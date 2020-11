Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi 18 novembre (241/2020)

SIVINCETUTTO TORNA CON IL SUO 41° CONCORSO

E’ mercoledì e come da tradizione torna l’appuntamento settimanale in compagnia del SiVinceTutto, il gioco Superenalotto giunto al suo concorso numero 41. Anche questa settimana sono numerosi i premi in palio ai tanti concorrenti che tenteranno la fortuna. Appuntamento, dunque, alle ore 20.00 in punto quando saranno resi noti i nuovi numeri vincenti che per qualcuno potrebbero davvero stravolgere i propri progetti di vita. Ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito in tutto vincite per oltre 75 milioni di euro. Nel corso dell’ultimo concorso Sisal sono state in tutto 11.724 per un totale di 182.498 euro, eppure nessun giocatore è riuscito nella fatidica impresa di intercettare la vincita massima con il “6”. Sono stati otto i concorrenti che sono arrivati ad un passo, indovinando cinque numeri della combinazione vincente e quindi portandosi a casa la somma di 775 euro a testa che, di questi tempi, per qualcuno rappresenta quasi uno stipendio intero. In 140 concorrenti hanno intercettato quattro numeri della combinazione per una vincita pari a 106 euro. La metà della sestina, intercettata da 1744 appassionati del gioco ha fatto entrare nelle tasche dei fortunati 38 euro, infine chi ha centrato solo due numeri (sono stati quasi in 10mila) si è dovuto accontentare del premio di consolazione di poco superiore a 9 euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA?

Ogni settimana si rinnova anche sempre la medesima domanda: ma come è possibile partecipare al SiVinceTutto? Per sfidare la Dea Bendata nell’appuntamento del mercoledì sera, basterà recarsi in ricevitoria oppure compilare online la schedina di gioco scegliendo 12 numeri preferiti su 90 e sperando di intercettarne almeno sei. Basterebbe questo per riuscire a vincere il premio massimo messo ogni settimana in palio. Ogni giocata ha un costo di 5 euro e l’intero montepremi viene distribuito nel corso di un’unica serata, esattamente quella del mercoledì destinata all’estrazione. In assenza di 6, inoltre, saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l’intero montepremi in palio. Cinque le categorie di vincita che garantiscono un bel gruzzoletto. Per giocare al SiVinceTutto nel gioco dell’estrazione c’è tempo fino alle ore 19.30. In alternativa, si può giocare tutti i giorni dalle 6 alle 23.55, anche con possibilità di abbonarsi a più concorsi.

