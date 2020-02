Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto: numeri vincenti oggi 19 febbraio (208/2020)

Penultimo appuntamento del mese con il SiVinceTutto, lo speciale e fortunato concorso SuperEnalotto che si rinnova anche oggi, 19 febbraio, in vista di una nuova estrazione del mercoledì. La Dea Bendata si prepara a distribuire ricchi premi che, come sappiamo, saranno spalmati tutti nell’unica serata odierna. L’ultimo concorso non si è rivelato, ancora una volta, particolarmente fortunato dal momento che nessun concorrente è riuscito a centrare la combinazione fortunata ed a portarsi a casa il ricco montepremi. Sono stati in sedici ad avvicinarsi per un soffio alla maggiore vincita, indovinando cinque numeri della sestina. Per ciascuno di loro la serata dello scorso mercoledì si è conclusa con una interessante vincita pari a 486,88 euro. Appena 102 euro sono andati nelle tasche degli oltre 180 concorrenti che hanno intercettato il “4” mentre in poco più di 2000 hanno indovinato appena la metà della combinazione portandosi a casa un premio di appena 38 euro. Ma al SiVinceTutto è possibile ottenere qualche soldino addirittura indovinando appena due numeri della combinazione pari a poco meno di 10 euro, cifra utile per realizzare una doppia giocata dal momento che ogni schedina completata ha un costo di 5 euro.

ESTRAZIONE SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il gioco del SiVinceTutto ad oggi ha permesso di mettere a segno vincite in tutta Italia per un totale di oltre 69 milioni di euro. L’estrazione è fissata nella serata del mercoledì, alle ore 20.00 in punto. Appena pochi minuti dopo in fondo a questa pagina sarà possibile confrontare i numeri vincenti da poco estratti con quelli presenti sulla propria schedina. Giocare è molto semplice poichè basterà scegliere almeno 12 numeri su 90 al prezzo di cinque euro, sperando poi di poterne mettere a segno appena la metà per poter incassare la vincita maggiore. Le modalità di gioco sono molteplici: non solo presso la consueta ricevitoria ma anche online. In quest’ultimo caso occorrerà aprire un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Quali sono i requisiti? Il compimento della maggiore età e il possesso del Codice Fiscale. Attraverso il proprio conto di gioco sarà poi possibile giocare online al nuovo SiVinceTutto SuperEnalotto e a tutti i giochi online disponibili. L’apertura e l’uso del conto è gratuito ma anche personale.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



