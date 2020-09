Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 2 settembre (230/2020)

Prima estrazione del mese per il gioco SiVinceTutto. Oggi, mercoledì 2 settembre, si rinnova l’appuntamento con lo speciale concorso Superenalotto. Dopo un agosto non sempre eccellente sul piano delle vincite, si attende ancora con fiducia l’avvento della Dea Bendata, al fine di poter inaugurare al meglio il nuovo mese che anticipa l’inizio di una nuova stagione. Sarà così anche per i concorrenti fedelissimi che attendono con impazienza l’estrazione dei nuovi sei numeri della combinazione vincente? Il mese di agosto si è chiuso con la sonora assenza del “6”. Sono in 4 giocatori, intercettando 5 numeri della sestina fortunata si sono portati a casa il premio interessante del valore di 1.555,91 euro ciascuno. In 131 hanno invece indovinato il “4” che ha portato di un gruzzoletto di poco superiore a 100 euro.

E’ di 42 euro la vincita entrata nelle tasche dei 1565 appassionati che sono riusciti ad indovinare metà della combinazione mentre il cosiddetto premio di consolazione relativo al “2” ha interessato oltre 9,2 mila persone, le stesse che si sono portate a casa una vincita di poco superiore a 10 euro, ovvero il corrispettivo di una doppia giocata al SiVinceTutto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: GIOCATA ONLINE

Alle 20.00 in punto, occhi puntati alla nuova estrazione del SiVinceTutto di oggi, 2 settembre. Come sempre l’intero montepremi in palio sarà distribuito interamente questa sera. Le possibilità di vincere si sono raddoppiate da quando ogni appassionato ha la possibilità di mettere in gioco ben 12 numeri. Basterà indovinarne la metà per iniziare a festeggiare. Oltre alla tradizionale giocata in ricevitoria, sarà possibile giocare anche online semplicemente aprendo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati previa registrazione e sottoscrizione del contratto di conto di gioco che abilita a giocare e a riscuotere le vincite online. Anche in questo caso il costo di una combinazione online è lo stesso delle giocate in ricevitoria, ovvero 5 euro.

E non cambiano neppure le probabilità di vincita: il nuovo SiVinceTutto rende 924 volte più facile centrare il “6” rispetto alla precedente versione. Grazie alla possibilità di mettere in gioco 12 numeri su 90 la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6. Perchè allora non tentare la sorte?

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

