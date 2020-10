Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi, 21 ottobre (237/2020)

E’ tempo di un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso Superenalotto che torna questo mercoledì 21 ottobre con i suoi numeri vincenti. L’ora “x” scatta alle 20.00 in punto quando sarà resa nota la nuova combinazione relativa al concorso numero 237 che svelerà anche l’eventuale presenza della ricca vincita con il “6” che da settimane ormai lascia migliaia di concorrenti a bocca asciutta. In merito al passato concorso della settimana scorsa, le vincite realizzate sono state in tutto 11.837 per un totale di 189.261 euro distribuiti ai numerosi appassionati del gioco. Se, infatti, la vincita massima al SiVinceTutto si è fatta desiderare senza tuttavia lasciarsi catturare, in cinque concorrenti hanno comunque potuto festeggiare grazie alla vincita con punti 5 del valore pari a 1.287 euro a testa. Non male il premio andato nelle tasche dei 118 appassionati che indovinando quattro numeri della combinazione si sono portati a casa 131 euro. La metà della sestina vincente ha portato a poco più di 40 euro nelle mani di 1723 concorrenti mentre in quasi 10mila, si sono dovuti accontentare grazie al premio di consolazione di poco meno di 10 euro realizzato con il “2”.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

La giocata settimanale al SiVinceTutto, per molti appassionati del Superenalotto è l’occasione per attendere la Dea Bendata nel giorno di mercoledì. Per giocare – online oppure in ricevitoria – è sufficiente recuperare 12 dei propri numeri fortunati e metterli sulla propria schedina. I numeri dovranno essere scelti da una rosa da 1 a 90 e ogni giocata avrà un costo fisso di 5 euro. L’intero montepremi del concorso sarà distribuito nell’intera serata dedicata all’estrazione, ovvero quella odierna. Si vince, come visto, anche indovinando appena 2 numeri. Per giocare online al SiVinceTutto occorrerà aprire un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati, mentre in ricevitoria basterà compilare la scheda indicando i 12 numeri (e sperando di indovinarne la metà) e consegnare poi la scheda al rivenditore che convaliderà la giocata e consegnerà la ricevuta di gioco. Sarà possibile anche abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi marcando l’apposito spazio nella schedina di gioco.

