Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 22 luglio (224/2020)

Nuovo appuntamento del mercoledì all’insegna del SiVinceTutto, il concorso speciale SuperEnalotto pronto a distribuire in una unica serata tutti i premi messi in palio. Il gioco ha finora fatto vincere oltre 72 milioni di euro e solo nell’ultimo concorso della passata settimana sono state realizzate 14.263 visite per un totale di oltre 183 mila euro. La nuova sestina vincente, tuttavia, non ha permesso di mettere a segno la vincita con punti “6”. Il montepremi è stato così distribuito tra gli altri vincitori di premi inferiori come per esempio i 13 che con il “5” hanno intascato la vincita del valore di 480,31 euro; in 238 hanno centrato 4 numeri della combinazione fortunata portandosi a casa un gruzzoletto di poco maggiore a 60 euro. Al SiVinceTutto è possibile ottenere un piccolo premio di combinazione anche indovinando metà della combinazione fortunata: con il “3” in oltre 2300 hanno vinto 28 euro, mentre con il “2” in oltre 11,6 mila concorrenti hanno intascato la somma di 8,20 euro in attesa di tempi migliori. Questa sera però, alle 20.00 la nuova estrazione potrebbe portare a nuovi interessanti premi in vista di un mercoledì baciato dalla fortuna.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 22 LUGLIO

Il SiVinceTutto è il gioco che permette di sfidare la sorte sfruttando una doppia possibilità: ogni giocatore ha infatti a disposizione 12 numeri che potrà giocare sperando di indovinarne almeno la metà per ottenere la vincita massima. Le probabilità di vincere aumentano: si stima che sia 924 volte più facile centrare il “6” e c’è una possibilità su 6 di accaparrarsi almeno un premio in palio. Ogni giocata ha sempre un costo fisso di 5 euro ed è possibile giocare tutti i giorni della settimana dalle 6.00 alle 23.55 ed il mercoledì, giorno dell’estrazione, fino alle 19.30. E’ possibile giocare la propria combinazione preferita ma anche abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. E chi è alle prime armi e vuole conoscere tutte le potenzialità del gioco potrà sempre eseguire una prova accedendo al sito ufficiale del SiVinceTutto e cliccando nella sezione “prova del gioco”. Qui è possibile provare la schedina, preparare le giocate fortunate e scoprire quanto avresti potuto vincere con quella stessa giocata, nei precedenti concorsi già andati a segno.

