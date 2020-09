SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 23 settembre: numeri vincenti (233/2020)

La nuova attesissima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto è stata messa a segno anche in questo mercoledì 23 settembre ma anche l’avvio della stagione autunnale non ha portato all’arrivo della Dea Bendata. Niente “6” per il nuovo concorso odierno ma una valanga di “5”: sono stati ben dieci, infatti, i concorrenti che sono riusciti a indovinare cinque numeri della sestina fortunata, conquistando così l’interessante vincita a testa di 639,80 euro. Si scende vertiginosamente a 73 euro per quanto riguarda la successiva vincita realizzata con il “4” da 210 appassionati. Meno della metà, ovvero 30 euro è andata invece nelle tasche degli oltre 2.200 giocatori che confidavano di essere baciati dalla fortuna in questo finale di settembre piuttosto avido sul piano della vincite. Premio molto esiguo, quello realizzato da 11.037 appassionati che centrando solo due numeri su sei potranno gongolarsi con appena 8,84 euro, quanto basta per compiere una nuova giocata, si spera molto più fortunata, in vista del prossimo concorso della successiva settimana. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

10 – 16 – 86 – 2 – 17 – 80

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Quella di oggi, mercoledì 23 settembre, sarà la prima estrazione del SiVinceTutto dopo la fine dell’estate, nonché la penultima del mese di settembre. L’autunno potrebbe portare una nuova ondata di fortuna ai numerosi giocatori che si avvicinano a questo gioco Superenalotto? Lo scopriremo solo a breve, quando dalle ore 20.00 saranno resi noti i numeri vincenti che andranno a formare la nuova combinazione fortunata del SiVinceTutto di oggi. L’ultimo appuntamento con la dea Bendata purtroppo non si è rivelata particolarmente fortunata: il “6” continua a latitare in questa metà inoltrata di settembre. In tutto sono state però realizzate quasi 11mila vincite per un importo di 186.968 euro. Le maggiori vincite del passato concorso sono state quattro, realizzate grazie al “5” del valore di 1.589,32 euro. In 130 appassionati del SiVinceTutto hanno intascato 117 euro con il “4”. In 1602 sono riusciti a centrare metà della combinazione fortunata per un premio di poco superiore a 40 euro mentre in oltre 9mila hanno indovinato due numeri della sestina estratta che hanno fruttato il premio di consolazione di appena 10,53 euro. Come andrà invece l’estrazione di questa sera?

SIVINCETUTTO, REGOLE E CONSIGLI SU COME GIOCARE

Il SiVinceTutto rappresenta il nuovo gioco Superenalotto che ogni settimana raduna migliaia di appassionati pronti a sfidare la sorte e ad accaparrarsi il montepremi messo in palio e che, come da regolamento, sarà distribuito in un’unica sera, ovvero quella dell’estrazione. Per accedere al gioco è estremamente semplice dal momento che sarà sufficiente scegliere 12 numeri su 90, sempre al costo di 5 euro a giocata. Cinque le categorie di vincita e numerose opportunità di portarsi a casa, ogni settimana, una interessante somma di denaro. L’appuntamento con la fortuna è fissato alle ore 20.00. Ma quali sono le probabilità di vincita al SiVinceTutto? Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6, come segnala anche il portale ufficiale del gioco Superenalotto. Nel dettaglio, la probabilità di vincita con il “6” è di 1 su 673.825; per il “5” si parla di una probabilità di 1 su 10.079; il “4” vanta una probabilità di 1 su 419, mentre è di 1 su 37 la probabilità di vincita per il “3”. E’ di 1 su 7 la probabilità legata alla vincita, seppur misera, che è possibile ottenere centrando due numeri della combinazione fortunata.

