Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 24 giugno (220/2020)

Il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto torna nella serata di oggi, mercoledì 24 giugno, puntuale come sempre a partire dalle ore 20.00, quando sarà resa nota la nuova combinazione vincente. Quello odierno sarà l’ultimo concorso del mese e sono in tanti gli appassionati che sperano di poter intercettare l’intera combinazione vincente e portarsi a casa l’ambito primo premio messo in palio. Non è stata particolarmente fortunata la passata estrazione, quando ancora una volta nessun concorrente ha messo a segno tutti e sei i numeri della combinazione. Solo in tre sono arrivati ad un passo portandosi a casa grazie al “5” la ricca vincita di 2.131 euro a testa. Meno fortunati ma comunque contenti di aver guadagnato 118 euro, i 130 appassionati del SiVinceTutto che hanno indovinato 4 numeri su 6. E’ stata di 46 euro la vincita andata agli oltre 1400 concorrenti con il “3” mentre in oltre 8700 hanno festeggiato il premio di consolazione ottenuto centrando appena due numeri della combinazione e pari a 11 euro, ovvero il costo di una doppia giocata che potrebbe rivelarsi super fortunata in occasione della nuova estrazione in programma per questa sera.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO

Ad oggi il gioco del SiVinceTutto ha distribuito oltre 71 milioni di euro in tutta Italia, ma l’appuntamento non la Dea Bendata non è ancora terminato ed anzi proprio oggi potrebbe essere l’occasione giusta per mettere a segno l’importante vincita e chiudere in bellezza un mese di giugno ancora poco fortunato sul piano economico. Sono sempre più gli italiani che incontrano giornalmente gravi difficoltà, reduci anche dalla pesante crisi economica vissuta per via dell’emergenza Coronavirus che va attenuandosi. Sempre più utenti si sono così avvicinati a giochi come quello del SiVinceTutto per cercare un momento di svago e tentare la fortuna. Per giocare basterà scegliere almeno 12 numeri su 90 e compiere la propria giocata che ha un costo fisso di 5 euro. L’intero montepremi del concorso sarà distribuito in una sera: quella appunto in cui avviene l’estrazione. Grazie alla possibilità di giocare 12 (e non 6) numeri, crescono anche le possibilità di vincere: con il nuovo SiVinceTutto è 924 volte più facile centrare il 6 rispetto a prima! Perchè allora non tentare la fortuna e sperare di essere baciati questa sera dalla Dea Bendata?

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

