Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi 26 febbraio (209/2020)

SiVinceTutto, concorso speciale del Superenalotto, torna protagonista oggi con una nuova estrazione. Come ogni mercoledì, anche il 26 febbraio 2020 è il giorno dei numeri vincenti di questo gioco. L’assalto al “6” andrà a segno stasera? Lo sperano tutti coloro che decidono di prendere parte a questo concorso. La settimana scorsa nessuno è riuscito a indovinare la sestina fortunata, ma oggi c’è una nuova occasione per tentare la fortuna. L’obiettivo è mettere le mani sulla bottino più ambito, che è quello riservato appunto al “6”. Mercoledì scorso in nove hanno sfiorato l’impresa: per un solo numero non ce l’hanno fatta. Ma per questo stesso motivo sono risultati vincitori per il “5”. Ognuno di loro quindi ha vinto 860,47 euro, che immaginiamo siano sufficienti per colmare la delusione per il mancato “6”. Ma questo è un gioco con il quale si può vincere anche con altre categorie, quindi indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. E allora l’attenzione deve essere altissima.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA

Una delle particolarità del SiVinceTutto Superenalotto è il fatto che metta in palio tutto il montepremi in un’unica sera. Tutto il montepremi del concorso viene infatti distribuito in una sera: quella dell’estrazione. Se non viene centrato il “6”, saranno i 5, 4, 3 e 2 a dividersi l’intero bottino in palio. Ma come si gioca? Se lo chiede chi si avvicina per la prima volta a questo gioco. Allora è importante sapere che si gioca il doppio dei numeri che vanno indovinati. Se ne scelgono 12, ma bisogna quindi indovinarne 6. Questo vuol dire che c’è una probabilità maggiore di vincere, ma è ovviamente anche questione di fortuna nel scegliere quelli giusti. L’appuntamento è alle 20:00: questa è l’ora in cui ogni mercoledì è in programma l’estrazione settimanale del SiVinceTutto Superenalotto. Questo vuol dire che si può giocare tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, in quanto giorno di estrazione, fino alle 19:30.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA