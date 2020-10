SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 28 ottobre: numeri vincenti (238/2020)

I numeri vincenti del SiVinceTutto e relativi alla nuova estrazione di oggi 28 ottobre, ultima del mese, sono disponibili da alcuni minuti per la consueta verifica da parte dei concorrenti. Sei le cifre che hanno fatto sognare migliaia di appassionati ma anche, ancora una volta, non hanno portato ad alcuna vincita con punti “6”. In dieci però si sono avvicinati moltissimo all’obiettivo centrando i cinque numeri della sestina vincente e portandosi a casa la cifra di 657 euro a testa. Sono 144 coloro che hanno indovinato quattro numeri della combinazione: per loro la vincita è pari a 110 euro. Si scende a 40 euro a testa per i 1732 concorrenti che intercettando solo metà della sestina, ovvero il “3” gioiranno solo in parte. E così i quasi 10 mila appassionati che concluderanno questo mercoledì con il premio di consolazione di poco superiore a 10 euro realizzato grazie al “2”. SiVinceTutto non particolarmente fortunato, dunque, in questo finale di ottobre, in vista del nuovo mese che entrerà a breve. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

58 – 89 – 6 – 22 – 52 – 88

Siamo giunti all’ultimo concorso SiVinceTutto valido per il mese in corso, quello di oggi 28 ottobre 2020 in scena a partire dalle ore 20.00. Si tratta del concorso numero 238 che promette di distribuire ricchi premi ai numerosi partecipanti. Solo nella passata estrazione del mercoledì le vincite realizzate sono state in tutto 9.452 per un importo di 188.464 euro. Nessun giocatore però è riuscito a mettere in fila i sei numeri della combinazione fortunata ed a portarsi a casa il jackpot del concorso. In sei sono arrivati molto vicini alla vincita maggiore, realizzando il “5” del valore di 1.068 euro. Altri 126 appassionati del SiVinceTutto, grazie al “4” sono riusciti ad intascare nel precedente concorso bene 122 euro, mentre in oltre 1300, centrando la metà della combinazione, ovvero tre numeri, hanno incassato 52 euro. Si scende ad una vincita di appena 12 euro per i poco più di 8000 concorrenti che individuando appena due numeri della sestina estratta si sono dovuti accontentare del premio di consolazione messo in palio dallo speciale concorso SuperEnalotto.

SIVINCETUTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

La giocata settimanale del SiVinceTutto vede ogni mercoledì le medesime regole legate al concorso SuperEnalotto. Per vincere l’intero bottino occorre naturalmente centrare il “6”. In caso contrario tutto il montepremi sarà distribuito in un’unica serata, quella appunto del mercoledì dedicata all’estrazione. Ogni giocatore ha a disposizione un’intera settimana per riflettere sui 12 numeri da mettere in schedina, dei quali però occorrerà indovinarne solo sei per accaparrarsi il ricco montepremi. Il prezzo di ogni giocata è sempre pari a 5 euro. Per giocare al SiVinceTutto, il mercoledì c’è tempo fino alle 19.30, mentre lo si può fare anche tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55. E’ possibile giocare la propria combinazione preferita abbonandosi per 2, 3, 4 e 5 concorsi consecutivi rispetto a quello aperto. Oltre alla consueta giocata in ricevitoria è possibile anche giocare online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online.

