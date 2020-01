ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti di oggi 29 gennaio (205/2020)

Puntuale come sempre, la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto è giunta anche in questo mercoledì 29 gennaio 2020. A fondo pagina è disponibile la nuova combinazione che racchiude i fatidici sei numeri vincenti. Nonostante la grande attesa però, anche questa settimana il concorso non ha regalata neppure un “6” ma ha fatto avvicinare all’obiettivo principale ben 18 concorrenti che si sono dovuti dividere il premio andato al “5” e pari a 429,11 euro a testa. E’ di soli 121 euro il premio andato invece nelle tasche dei 153 appassionati del gioco che hanno centrato quattro numeri della combinazione vincente. In quasi 2000 hanno vinto invece 41 euro con la consapevolezza di aver centrato solo la metà, ovvero tre numeri vincenti su sei. Come accade ogni settimana, alla maggior parte dei concorrenti (oltre 11,4 mila) sono andate le “briciole”: con appena 2 punti, infatti, il premio è stato di poco superiore a 10 euro, ovvero il costo di una doppia giocata al SiVinceTutto della prossima settimana. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO: NUOVA CACCIA AL “6”

L’appuntamento settimanale fisso con il SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna anche in questo mercoledì 29 gennaio con una nuova estrazione. Saranno come ogni volta numerosi i concorrenti che aspirano a conquistare il ricco montepremi messo in palio e che, come ormai sappiamo, sarà distribuito interamente nell’estrazione di oggi. La giocata per il Si Vince Tutto è come sempre molto semplice da eseguire: ogni giocatore ha a disposizione 12 numeri da scegliere e dovrà sperare di indovinarne almeno sei per accaparrarsi la ricca vincita messa in palio per chi centra l’intera combinazione vincente. Facile a dirlo ma meno a farlo dal momento che la scorsa settimana nessun concorrente è riuscito nell’ardua impresa. In cinque però ci sono arrivati vicinissimi poichè sono riusciti a centrare cinque numeri portandosi a casa, a testa, l’interessante somma di 1.528,41 euro. Appena un gradino più sotto, con quattro numeri indovinati, troviamo i 128 concorrenti che però nelle tasche si sono ritrovati un premio decisamente più basso ma comunque apprezzabile, del valore di 143,99 euro. Poco più di 48 euro sono stati i soldi conquistati da quasi 1700 appassionati con il “3”, mentre in oltre 10 mila si sono portati a casa il premio di consolazione del valore di 11,32 euro.

ESTRAZIONE SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Ad oggi il Si Vince Tutto ha permesso di mettere a segno oltre 68 milioni di vincite. L’opportunità di giocare 12 numeri invece che i soliti 6 garantisce ovviamente anche il doppio delle possibilità di centrare la sestina vincente e quindi vincere. Abbiamo già visto che con questo gioco del SuperEnalotto sarà possibile ottenere degli interessanti premi non solo con il “6” (che rappresenta però il sogno di tutti i giocatori). Adesso vediamo invece quali sono le probabilità di vincita: un giocatore su 7 potrà ottenere il premio inferiore indovinando due numeri della combinazione fortunata. La percentuale cambia man mano che si sale con i numeri da centrare. Quindi la probabilità di vincere al SiVinceTutto con il “3” sarà di 1 su 37, con il “4” di 1 su 419, con il “5” di 1 su 10.079 ed infine con il “6” di 1 su 673.825. Nonostante questo la Dea Bendata potrà baciare in fronte proprio tutti in qualunque momento, quindi non disperate ed abbiate sempre fiducia nel futuro e in un pizzico di fortuna che non gusta mai in ogni circostanza!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

11 – 35 – 40 – 55 – 58 – 66

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



