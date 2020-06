Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto: numeri vincenti oggi 3 giugno (217/2020)

Pubblicità

Chissà se il mese di giugno si aprirà in modo fortunato per i concorrenti del gioco SiVinceTutto. Lo speciale concorso targato SuperEnalotto, riparte oggi, mercoledì 3 giugno, con una nuova estrazione al termine della quale saranno resi noti i nuovi numeri vincenti che potrete trovare in fondo a questa pagina. L’ultimo concorso dello scorso mercoledì con il quale si è chiuso il precedente mese, non è stato tra i più fortunati. La Dea Bendata ha deciso di non presentarsi all’appuntamento, lasciando così a bocca asciutta migliaia di appassionati del gioco ma distribuendo loro soltanto le “briciole”, se così possiamo definirle. In realtà per cinque concorrenti che sono riusciti ad intercettare 5 numeri della combinazione estratta si è trattato di tutt’altro che briciole dal momento che per ciascuno di loro è stata messa a punto una vincita di 1218 euro. Non male, anche se di gran lunga inferiore, il malloppo ottenuto da 106 appassionati che indovinando quattro numeri della sestina si sono portati a casa 138 euro. Sono invece appena 43 euro quelli andati a ciascuno dei 1519 concorrenti del SiVinceTutto che però hanno indovinato solo metà della combinazione. Le vere briciole sono infine andate nelle tasche degli oltre 8500 temerari che hanno però intercettato almeno due numeri accontentandosi però di poco più di 10 euro a testa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO

Ad ogni concorso il SiVinceTutto permette di collezionare interessanti vincite. Basti pensare che solo nel precedente concorso, seppur in assenza del “6”, sono state realizzate in tutto 10.167 vincite per un importo di 179.037 euro. In totale, invece, ecco a quanto ammontano le vincite realizzate con il SiVinceTutto dal suo esordio ad oggi: 70.863.737 euro! Il regolamento completo su come giocare è presente sul portale apposito ma le regole sono molto semplici. Il costo per mettere in gioco una combinazione è di 5 euro. Inoltre, grazie alla possibilità di poter giocare ben 12 numeri (e non sei) aumentano anche le probabilità di vincita. Ricordiamo agli appassionati che sarà possibile anche giocare la propria combinazione preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. L’appuntamento con la fortuna è come sempre fissato alle ore 20.00, quando sarà resa nota la nuova combinazione estratta ma c’è tempo fino alle 19.30 del giorno dell’estrazione per poter mettere in schedina i propri numeri del cuore. In bocca al lupo!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



