SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 30 settembre: numeri vincenti (234/2020)

Il nuovo concorso SiVinceTutto da pochi minuti ha svelato la combinazione con i rispettivi numeri vincenti. Tuttavia, il concorso speciale del mercoledì targato SuperEnalotto non ha portato neppure sul finale di settembre ad una vincita con “6”. In ben trenta concorrenti, però, hanno festeggiato la vincita con “5” intascando ciascuno l’interessante vincita – nonchè la più alta della serata – pari a 220,90 euro. In 457 sono riusciti ad indovinare quattro numeri della sestina vincente e questo ha portato loro ad un premio tutto sommato esiguo, del valore di quasi 35 euro. Coloro che hanno indovinato la metà della combinazione vincente sono stati in tutto 3.390 e la vincita non si è distanziata poi tanto da coloro che hanno gioito per il “4” trattandosi di quasi 21 euro. Il premio di consolazione di poco inferiore a 8 euro è andato infine a 12.667 appassionati del SiVinceTutto che hanno centrato due numeri della combinazione estratta. La Dea Bendata non è stata particolarmente generosa ma ha già dato l’appuntamento ai suoi appassionati al prossimo mercoledì con la nuova estrazione che si verificherà come sempre alle 20.00 in punto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

18 – 3 – 81 – 9 – 24 – 11

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Per l’ultima volta in questo mese, oggi 30 settembre torna l’appuntamento settimanale con il SiVinceTutto, il concorso speciale targato SuperEnalotto dalle interessanti vincite in palio. Per scoprire i nuovi numeri vincenti dell’estrazione odierna occorrerà attendere poco dopo le 20.00 quando sarà resa la combinazione fortunata composta da sei cifre. Intanto possiamo però fornirvi alcuni numeri relativi all’ultimo concorso della passata settimana, che tuttavia non si è rivelato particolarmente interessante. In tutto sono state realizzate 13.535 vincite per un importo di 188.075 euro. A latitare è stato però il “6”, ovvero la vincita maggiore messa in palio, mentre in dieci concorrenti, centrando il “5” si sono portati a casa, a testa, 639 euro. In 210 hanno indovinato quattro numeri della combinazione estratta accontentandosi così del premio di 73 euro, mentre è stato di 30 euro quello distribuito agli oltre 2.200 appassionati che hanno indovinato solo metà della combinazione esatta. Al SiVinceTutto è possibile ottenere un premio anche se vengono individuati solo due numeri. E’ capitato a oltre 11 mila giocatori nella passata estrazione, i quali si sono portati a casa il premio di consolazione di appena 8 euro.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA

La Dea Bendata potrebbe tornare a far visita anche oggi, in occasione del nuovo concorso SiVinceTutto. Per non essere colti impreparati, rispolveriamo le regole principali per poter giocare. Il meccanismo è semplice: occorre indovinare tutti e sei i numeri che saranno estratti ogni mercoledì. Eppure le opportunità per vincere raddoppiano rispetto agli altri giochi, dal momento che è possibile giocare ben 12 numeri fortunati scelti tra 1 e 90 al prezzo fisso di 5 euro. Ciò che occorre ricordare è che l’intero montepremi del concorso sarà distribuito in un’unica sera, ovvero proprio quella dell’estrazione. Ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito in tutta Italia un totale di 73.981.762 euro, ma anche oggi potrebbe essere l’occasione giusta per farsi baciare dalla Dea Bendata. Non bisogna quindi perdere tempo! Per giocare sarà possibile farlo non solo attraverso la tradizionale ricevitoria fisica, mettendo in schedina i propri numeri fortunati ma anche online aprendo un proprio conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online a patto di avere più di 18 anni ed essere in possesso di un Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzie delle Entrate italiana. In bocca al lupo!

