Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 7 ottobre (235/2020)

Nuovo appuntamento settimanale all’insegna del SiVinceTutto, oggi 7 ottobre 2020. Il concorso speciale di Superenalotto si prepara anche questo mercoledì a distribuire ricchissimi premi dopo l’ultima estrazione durante la quale non è stato ancora possibile rintracciare il ricco “6”. Anche nella passata settimana, infatti, nessun giocatore è riuscito a centrare l’intera combinazione vincente ed anche per questo motivo si attendono con ansia i nuovi numeri fortunati di oggi. In tutto lo scorso mercoledì sono state realizzate 16.544 vincite per un totale di 194.813 euro. Tuttavia, non c’è stata una vera e propria vincita memorabile dal momento che in trenta concorrenti hanno intercettato il “5” portandosi a casa, a testa, 220,90 euro. Ancora più bassa (poco meno di 35 euro) la vincita andata ai 457 appassionati che hanno indovinato quattro numeri della sestina fortunata. In 3390 hanno intercettato metà della combinazione portandosi a casa appena 20.98 euro mentre il premio più basso pari a poco meno di 8 euro è stato intascato da 12.667 partecipanti. Come andrà questa sera? La Dea Bendata potrebbe attendere un fortunato concorrente proprio dietro l’angolo.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO: LE REGOLE PER GIOCARE

Il nuovo concorso SiVinceTutto gode di regole molto semplici che contribuiscono a rendere piacevole ogni giocata settimanale. L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 20.00 in punto quando saranno resi noti i sei numeri vincenti che caratterizzano la nuova combinazione. Per partecipare al nuovo concorso del mercoledì basterà mettere insieme 12 numeri scelti da 1 a 90 inclusi. Di questi sarà sufficiente indovinarne la metà per iniziare a festeggiare ma si può vincere anche con le altre categorie disponibili. Ciò che è importante ricordare è che l’intero montepremi non andrà ad accumularsi in caso di mancata vincita nel corso della serata ma sarà tutto distribuito tra i concorrenti vincitori del concorso odierno. Ogni giocata ha un costo di 5 euro e si può giocare sia nella tradizionale ricevitoria ma anche online attraverso un conto gioco su uno dei siti autorizzati. Le probabilità di vincita relative al “6” sono di 1 su 673.825, che scendono drasticamente a 1 su 10.079 per il “5”.

