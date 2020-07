Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 8 luglio (222/2020)

Nuovo appuntamento settimanale, quello di oggi mercoledì 8 luglio, all’insegna dell’estrazione SiVinceTutto. Per la seconda volta in questo mese molti appassionati dello speciale concorso Superenalotto tenteranno la fortuna cercando di mettere a segno la combinazione composta da sei numeri. Per giocare basterà come sempre mettere in schedina dodici numeri (su 90), sperando di indovinarne solo la metà per potersi accaparrare il ricco jackpot messo in palio ogni settimana. Si vince indovinando non solo il “6” ma anche il “5”, il “4”, il “3” e persino appena due numeri della combinazione estratta. Come sempre occorrerà attendere ogni mercoledì alle 20.00 per scoprire se la Dea Bendata è stata benevola oppure no. Come sempre sarà possibile giocare online attraverso i molteplici siti autorizzati oppure nella classica ricevitoria fisica. Poco dopo le ore 20 sarà possibile già procedere alla verifica dei numeri estratti consultando direttamente in questa pagina la combinazione in fondo oppure recandosi sul sito ufficiale del gioco o ancora sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Sempre sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni per scoprire come poter riscuotere l’eventuale vincita a seconda della cifra intercettata.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO

Il nuovo concorso numero 222 del gioco SiVinceTutto Superenalotto giunge dopo una settimana poco fortunata sul piano delle vincite. Nell’ultimo appuntamento, infatti, il “6” ha continuato a latitare facendo così accumulare il montepremi distribuito tra le 11.122 vincite totali per un importo di oltre 185 mila euro. I più fortunati sono stati i 7 concorrenti che centrando cinque numeri della combinazione si sono portati a casa 901,60 euro a testa. Sono stati poi 123 a ottenere la vincita con “4” del valore di 123,74 euro. Il premio scende a poco più di 40 euro per gli oltre 1500 appassionati che hanno centrato il “3” mentre il premio di consolazione di 10,22 euro è andato nelle tasche di 9426 concorrenti che avranno forse una spinta in più per riprovare in vista del nuovo concorso odierno. Ricordiamo che il SiVinceTutto raddoppia la possibilità di vincita in quanto è possibile giocare 12 numeri invece dei consueti 6. Raddoppiando i numeri in gioco è possibile quindi vincere più spesso. Le possibilità di ottenere il maggiore premio sono attualmente fissate a 1 su 673.825: in bocca al lupo!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–



