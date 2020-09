Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti oggi 9 settembre (231/2020)

oGrande attesa in occasione del nuovo appuntamento con l’estrazione SiVinceTutto di oggi, 9 settembre. Si tratta del secondo concorso del mese, dopo l’assenza di un “6” nella passata settimana. La vincita più alta realizzata lo scorso 2 settembre è stata infatti quella che ha riguardato due fortunati appassionati del SiVinceTutto e che si sono portati a casa 3.227,28 euro a testa. In 129 hanno invece intercettato il “4” ottenendo un premio di 120 euro. In poco più di 1300 hanno indovinato solo metà della sestina vincente del SiVinceTutto il cui premio è stato pari a poco più di 50 euro. Infine, oltre 8600 partecipanti hanno intercettato solo due numeri su sei intascando così il premio di consolazione di 11 euro, ovvero poco più del corrispettivo di una doppia giocata. Oggi si torna a sperare grazie alla nuova estrazione del SiVinceTutto che si terrà alle 20.00 in punto. Ricordiamo che l’intero montepremi sarà distribuito in un’unica serata, ovvero quella dell’estrazione in oggetto di oggi 9 settembre.

SIVINCETUTTO, GIOCATA IN RICEVITORIA O ONLINE?

Sei categorie di vincita e doppia possibilità di portarsi a casa almeno un premio: sono questi gli ingredienti fondamentali del SiVinceTutto che torna questa sera alle 20.00 in punto con i suoi numeri vincenti. Le regole sono molto chiare quanto semplici: Basta scegliere 12 numeri su 90 e sperare di intercettarli nell’estrazione del giovedì del concorso Superenalotto. La giocata potrà essere eseguita in ricevitoria Sisal compilando la classica schedina di gioco e facendola convalidare dal ricevitore che consegnerà come prova la ricevuta. E’ possibile anche abbonarsi fino a cinque concorsi consecutivi marcando l’apposito spazio presente in schedina. In alternativa si potrà giocare anche online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati e sottoscrivendo un contratto di gioco. Chi non si sente ancora pronto a giocare al SiVinceTutto potrà sfruttare la funzione “prova del gioco” presente sul sito ufficiale del concorso Superenalotto attraverso il quale è possibile provare a preparare la propria giocata fortunata e scoprire quanto si sarebbe potuto vincere nei precedenti concorsi.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA