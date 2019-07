Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 10 luglio: i numeri vincenti (228/2019)

Seconda estrazione del mese, oggi 10 luglio, con il SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto che si accinge ad infiammare ancora di più questa nuova serata estiva. Per qualcuno si tratta di una stagione “folle” e non solo sul piano del meteo, dove l’Italia sembra ormai divisa in due tra altissime temperature da una parte e ondate distruttive di maltempo dall’altra. Una vincita chiaramente non andrebbe certo a cambiare le previsioni del tempo, ma contribuirebbe sicuramente a rendere questa estate più tollerante, come accaduto due settimane fa al fortunato concorrente di Mantova che, centrando l’intera combinazione, è riuscito a portarsi a casa il montepremi messo in palio ed a dare una svolta alla sua vita grazie al “6” del valore di 75 mila euro. Nessuno, però, è riuscito a bissare quanto avvenuto nel finale di giugno e dunque questa settimana potrebbe essere quella fortunata per ritentare la sorte e far ripartire con il verso giusto ed un sorriso in più la stagione in corso. Ricordiamo che dal suo lancio ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi per un totale di oltre 61 milioni di euro!

LE ULTIME CURIOSITÀ

Non è mai troppo tardi per tentare la fortuna ed anche questa sera potrebbe essere l’occasione giunta per intercettare i sei numeri che vanno a comporre la combinazione vincente del SiVinceTutto Superenalotto. Le possibilità non mancheranno dal momento che saranno in tutto 12 i numeri che abbiamo a disposizione e basterà alla fine indovinarne solo la metà per aggiudicarsi la maggiore vincita messa in palio. La scorsa settimana, come abbiamo detto, nessuno è riuscito a festeggiare il fatidico “6” ma in quattro sono riusciti a centrare il “5” del valore di poco più di duemila euro. Il “4” ha fatto sperare 175 concorrenti che si sono portati a casa 115 euro, mentre 41 sono stati gli euro vinti da 2164 concorrenti indovinando appena 3 punti. Poco più di 12mila giocatori si sono infine dovuti accontentare di poco più di 10 euro (ovvero il doppio della giocata) per essere riusciti a centrare due numeri della combinazione vincente. Questa sera è tempo di una nuova estrazione, meglio non farsi cogliere impreparati dalla fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

