Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto oggi 11 dicembre: i numeri vincenti (250/2019)

Secondo appuntamento del mese con il SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che anche questo mercoledì 11 dicembre promette di distribuire ricchi premi. Manca poco al Natale e sono sempre più numerosi gli italiani che in questi giorni che precedono le grandi festività sperano di poter vincere un bel gruzzoletto utile magari per realizzare regali per se stessi e per le persone care da mettere sotto l’albero. L’estrazione in programma per questa sera sarà valevole per il concorso numero 250. Diverse le categorie di premi in palio anche se la più desiderata resta chiaramente la massima realizzabile individuando tutti i sei numeri della combinazione fortunata. A poche ore dal nuovo concorso del SiVinceTutto, ricordiamo che nell’ultima estrazione della passata settimana sono state realizzate in tutto 14.173 vincite per un totale di oltre 242mila euro. Tuttavia, la più attesa, quella con punti “6” continua a latitare ormai da tempo. Ad oggi il SiVinceTutto ha fatto registrare un totale di oltre 67 milioni di euro, rendendo migliaia di giocatori felici anche con quote non particolarmente elevate.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Come da tradizione, il montepremi del nuovo concorso SiVinceTutto, in programma per questo mercoledì 11 dicembre, sarà distribuito interamente nella serata dedicata alla stessa estrazione. Lo scorso mercoledì in sette appassionati si sono avvicinati a solo un passo dalla massima vincita, fermandosi però al certamente meno ricco “5” del valore ciascuno di 1.177 euro. In 145 hanno centrato i quattro numeri della combinazione portandosi a casa un gruzzoletto di 137 euro. Si scende a 42,91 euro in riferimento alla vincita attribuita agli oltre duemila concorrenti che hanno individuato i 3 punti corrispondenti a metà della combinazione vincente. Infine, intercettando appena due numeri in quasi 12mila concorrenti hanno ottenuto il consueto premio di consolazione pari a 10,52 euro. A questo punto non ci resta che attendere l’estrazione di questa sera, la quale potrebbe portare a chiudere l’ultimo mese dell’anno in bellezza, sebbene le possibilità di vincita siano ancora numerose, con altre due estrazioni in programma per il mese di dicembre.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA