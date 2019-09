Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 11 settembre: numeri vincenti (237/2019)

SiVinceTutto torna oggi con una nuova estrazione. Il concorso speciale del Superenalotto non si ferma, anzi continua a regalare vincite importanti. La settimana scorsa è stato centrato un incredibile “6” da 75mila euro, quindi oggi, mercoledì 11 settembre, c’è la possibilità di fare il bis. Provarci è d’obbligo per i tanti appassionati di questo gioco. E chi invece si cimenta per la prima volta sappia che giocare è molto semplice: bisogna scegliere 12 numeri su 90 e sperare di indovinarne la metà per realizzare il “6”. Ma con SiVinceTutto si può vincere anche non indovinando tutta la sestina fortunata. Questo perché ci sono altre categorie di vincita: sono previsti premi anche per 5, 4, 3 e solo 2 numeri. L’appuntamento per l’estrazione è fissato come sempre alle 20, quindi segnate l’orario per farvi trovare pronti per l’estrazione e il controllo della vostra schedina, nella speranza che sia fortunata.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Visto che comincia una nuova stagione, del resto settembre è un mese di nuovi inizi, qualcosa cambia anche per SiVinceTutto Superenalotto. Il gioco proprio da questo mese si rinnova. Questo vuol dire che in tutti i punti vendita Sisal troverete nuove schede di gioco. Le classiche schede precompilate cambiano nuovamente veste. È stata prevista una nuova grafica, ma la formula del gioco non cambia. La modalità resta sempre uguale. Può cambiare la forma, ma non la sostanza: dal lancio del gioco fino ad oggi, SiVinceTutto Superenalotto ha premiato molti giocatori e distribuito vincite in tutta Italia per oltre 63 milioni di euro. Oggi, come ogni mercoledì, il montepremi viene assegnato in un’unica sera. Se manca il “6”, allora il montepremi viene distribuito tra le altre categorie di questo gioco. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista dell’estrazione di stasera di SiVinceTutto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

