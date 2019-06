Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 12 giugno: numeri vincenti (224/2019)

La grande serata di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, sta per cominciare. Oggi, come ogni mercoledì, si terrà l’estrazione dei numeri vincenti e la caccia è già partita. Ma bisogna aspettare l’uscita della combinazione fortunata per procedere con il controllo della propria giocata. Il tempo per effettuarla, se non ci avete ancora pensato o vi è sfuggito, sta per scadere: si può giocare fino al giorno dell’estrazione, ma purché la giocata sia fatta entro le 19.30. E allora conviene affrettarsi oppure procedere più velocemente con la giocata online. Per farlo bisogna avere un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Aprirlo è gratuito, ma è necessario avere 18 anni ed essere in possesso di un Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzie delle Entrate italiana. Quel che non deve mancare è la propria combinazione, nella speranza che dopo l’estrazione di SiVinceTutto corrisponda a quella vincente.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Nell’ultima estrazione di SiVinceTutto Superenalotto nessuno è riuscito in questa impresa. Il “6” è sfuggito, ma questo non vuol dire che nessuno abbia sfiorato la grande conquista. In quattro infatti hanno fallito l’assalto per un solo numero della combinazione fortunata. Una grande beffa, ma ripagata dalla vincita conquistata con il “5”. I fortunati di mercoledì scorso hanno ottenuto infatti 2.204,86 euro. Vi ricordiamo però che con SiVinceTutto Superenalotto si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Ovviamente le quote relative diminuiscono, ma si tratta di importi che comunque possono fare comodo. Il momento dell’estrazione si avvicina: il nuovo appuntamento con questo concorso settimanale è fissato alle 20. E noi ci faremo trovare pronti per fornirvi i numeri vincenti, affinché possiate procedere con il momento più atteso della giornata, quello della verifica della vostra schedina. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



