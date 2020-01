ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto i numeri vincenti, oggi 13 gennaio (202/2020)

I numeri vincenti di Si Vince Tutto di Superenalotto sono arrivati e anche le quote sono state diffuse per il concorso di oggi 13 gennaio 2020. Il montepremi del concorso ha sfondato di poco i 100 mila euro (101.790), ma purtroppo nessuno ha centrato il 6, mentre ai 5 vincitori con 5 punti sono arrivati 692 euro e poco più. Ai 4 punti 126 euro, ai 3 punti quasi 47 e ai 2 punti sono destinati 12 euro. Speriamo che qualcuno tra voi lettori abbia vinto! E ricordatevi di controllare il vostro tagliando anche in ricevitoria.

A distanza di appena cinque giorni dall’ultima estrazione, torna l’appuntamento con il SiVinceTutto, eccezionalmente oggi lunedì 13 gennaio. Si tratta del concorso numero 202 che viene recuperato nella serata odierna, quando gli appassionati del gioco speciale del Superenalotto potranno riunirsi ed incrociare la dita sperando di poter centrare la nuova combinazione vincente. Si tratta al tempo stesso della seconda estrazione del nuovo anno che potrebbe regalare interessanti soddisfazioni, dopo il nulla di fatto dello scorso 8 gennaio. L’ultimo “6” centrato risale allo scorso 30 dicembre, anche in quel caso una estrazione speciale avvenuta di lunedì e che ha permesso ad un fortunatissimo giocatore di Lodi di portarsi a casa la strepitosa vincita di 63.983,98 euro, chiudendo così l’anno in bellezza. E’ possibile che le estrazioni fuori dalla giornata tradizionale di giocata (nel caso del SiVinceTutto, il mercoledì) possano rivelarsi oltremodo proficue. Lo scopriremo nelle prossime ore, quando sarà estratta la nuova sestina con i relativi numeri vincenti che troverete in fondo a questa pagina.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il SiVinceTutto Superenalotto, anche quest’anno non cambia nella formula. Come sappiamo, infatti, l’intero montepremi a disposizione in ciascun concorso sarà distribuito tutto nella medesima sera di estrazione. Eccetto variazioni legate a festività – come accaduto di recente con le giornate natalizie – l’appuntamento è fissato al mercoledì sera. Sono in tutto 12 i numeri da scegliere per ciascuna giocata, mentre la combinazione vincente sarà formata da sei numeri: basterà indovinare la metà di quelli giocati per portarsi a casa un bel gruzzoletto. Ma non si vince solo con il “6”, come dimostrato anche nell’ultima estrazione, quando in tre concorrenti hanno intercettato cinque numeri della sestina estratta vincendo a testa 2.651,05. Lo stesso vale per i 141 concorrenti che centrando il “4” sono riusciti a ottenere una vincita di 136,03 euro. Ma sono previsti premi anche per il “3” e persino per il “2”. Al momento – e dall’inizio del gioco – sono stati distribuiti in tutta Italia oltre 68 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente

52 – 55 – 72 – 78 – 81 – 82

I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria



