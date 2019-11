Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 13 novembre: i numeri vincenti (246/2019)

Seconda estrazione del mese per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Come ogni mercoledì, anche oggi 13 novembre 2019 torna l’appuntamento con la fortuna. La caccia alla combinazione vincente è ripartita. Del resto giocare è semplice: bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro, e poi sperare di indovinarne la metà per mettere le mani sul primo premio. Ma non è l’unica strada che porta alla vittoria, visto che ci sono altre categorie di vincita. Con SiVinceTutto Superenalotto si vince infatti anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri della sestina fortunata. La settimana scorsa l’assalto al “6” è andato a vuoto, quindi oggi c’è una nuova occasione per cercare l’impresa. E questo nella consapevolezza che si tratta di un gioco generoso: mercoledì scorso sono stati distribuiti premi per 236mila euro per 17.141 vincite totali. Se ancora non avete fatto la vostra giocata, fate allora in tempo a partecipare all’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Al SiVinceTutto Superenalotto si può giocare tutti giorni dalle 6 alle 23:55, mentre il mercoledì, giorno appunto dell’estrazione, fino alle 19.30. E questo perché l’estrazione avviene alle 20 del mercoledì. Facciamo un passo indietro: la settimana scorsa ben 15 persone hanno sfiorato il “6”. L’assalto è andato a vuoto per un solo numero della combinazione vincente, ma comunque hanno potuto festeggiare, avendo centrato il “5”. Ognuno di loro ha così vinto 535,27 euro. Ci sono poi 303 giocate che sono risultate vincenti per quanto riguarda la categoria relativa al “4”, che invece ha fruttato 63,90 euro per ognuna di queste schedine. Il “3” invece ha premiato 2.807 schedine con un premio di 30,70 euro l’una. Infine, c’è il “2” con il quale sono stati vinti 8,74 euro: le giocate fortunate sono state 14.016. Le quote sono pronte a cambiare per l’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA