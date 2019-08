Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 14 agosto: i numeri vincenti (233/2019)

Pronti per la nuova estrazione di SiVinceTutto? Il concorso speciale del Superenalotto torna oggi mercoledì 14 agosto 2019 per un nuovo appuntamento con la fortuna. La speranza è che sia generosa come ieri, in occasione dell’estrazione che ha regalato il Jackpot record da oltre 209 milioni di euro. Sono due giochi differenti, ma la fortuna è una e quindi potrebbe decidere di premiare un fortunato giocatore. La settimana scorsa non è stato così: nessuno infatti è riuscito a indovinare la sestina vincente. Eppure qualcuno è andato vicino all’impresa. Ben undici schedine hanno permesso di centrare il “5”, che per ognuno dei fortunati è valso un premio di 739,66 euro. Chi invece ha realizzato il “4” ha vinto 109,01 euro, premio riservato a ben 180 giocate risultate vincenti per questa categoria. Si può fare senza dubbio molto meglio, a patto però di mostrare un feeling più “intenso” con la sestina vincente.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

SiVinceTutto è un concorso speciale del Superenalotto che mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera, quella del mercoledì. Le modalità di gioco sono differenti rispetto al “gioco madre”. Per partecipare al concorso odierno bisogna giocare il doppio dei numeri di quelli che vanno indovinati. Sono dunque 12 i numeri da scegliere, la metà – quindi 6 – quelli da indovinare. Le categorie di vincita sono cinque: si vince indovinando 6 – 5 – 4 – 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Se non avete ancora giocato, siete ancora in tempo per unirvi alla folta schiera di persone che partecipano all’estrazione di oggi. Si può giocare al SiVinceTutto tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30. Se siete particolarmente affezionati alla vostra combinazione, o semplicemente avete grande fiducia nei vostri numeri, potete abbonarvi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



