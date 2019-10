Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto, oggi 16 ottobre: numeri vincenti (242/2019)

Siamo arrivati alla metà esatta del mese, ed il SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto, si accinge a compiere una nuova estrazione tenendo migliaia di italiani con il fiato sospeso. Dopo i precedenti mesi fortunati, infatti, al momento non è stata realizzata ancora nessuna vincita con il fatidico “6” ma nelle prossime ore la speranza è che tutto possa cambiare, aggiornando così il tabellone delle vincite dell’anno con una bella cifra. Dallo scorso settembre, inoltre, per gli appassionati del SiVinceTutto sono arrivate alcune novità importanti relative all’arrivo delle nuove schede di gioco che mutano nella grafica ma non nella formula. Ai giocatori, dunque, resta sempre la possibilità di giocare 12 numeri sperando di centrarne almeno 6 ed accaparrarsi la vincita maggiore messa in palio. Dall’inizio del concorso, il SiVinceTutto ha già assegnato numerosi premi ai giocatori appassionati, per un totale di oltre 65 milioni di euro ottenuti non solo centrando il fatidico e ricco “6” ma anche con “5”, “4”, “3” e persino con 2 punti. Ricordiamo infatti che in assenza della vincita massima, l’intero montepremi viene distribuito tra le altre categorie di gioco.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Nell’ultimo concorso SiVinceTutto del passato mercoledì, sono state realizzate quasi 17mila vincite, per un importo complessivo di 239.877 euro ma senza il “6”. Sono stati ben 13 i giocatori che si sono avvicinati moltissimo dal centrare l’intera combinazione, senza tuttavia riuscirci ma portandosi comunque a casa 627 euro con il “5”. In 280, indovinando 4 numeri della combinazione vincente estratta, hanno guadagnato invece 70 euro, mentre oltre 2800 concorrenti con il “3” si sono portati a casa una vincita appena superiore a 30 euro. Il “2” ha rappresentato anche la passata settimana il premio di consolazione della serata, in quanto sono stati appena 9,05 euro i soldi andati nelle tasche degli oltre 13,7 mila concorrenti. Come andrà invece questa sera? In occasione del concorso numero 242 di questo mercoledì 16 ottobre, sono in tanti ad incrociare le dita sperando di potersi accaparrare della massima vincita della serata.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

