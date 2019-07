Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 17 luglio: i numeri vincenti (229/2019)

Ancora poche ore e molti appassionati del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto, potranno scoprire se la Dea Bendata sarà stata generosa in questa metà del mese in cui si spera di riuscire a centrare la fatidica combinazione vincente. Tre settimane fa, un fortunato giocatore di Mantova ha avuto ottimi motivi per festeggiare una stagione estiva partita evidentemente con il piede giusto, ma non è detto che lo stesso non possa accadere anche oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Lo straordinario concorso SiVinceTutto, dal suo esordio ad oggi ha messo a segno vincite per un totale di oltre 62 milioni di euro. Solo nella passata estrazione sono state oltre 15,6 mila le vincite realizzate e che hanno portato a far guadagnare in totale 248 mila euro, nonostante sia mancato un concorrente in grado di centrare i sei punti necessari per portarsi a casa il maggiore premio messo in palio. Come sempre, saranno necessari 5 euro per ciascuna schedina giocata sulla quale si potrà puntare su ben 12 numeri che riteniate fortunati o a voi cari. Basterà centrarne appena la metà per riuscire a dare una svolta alla vostra vita. Non vi resta che prepararvi alla nuova sfida con la fortuna ed incrociare le dita!

E’ tempo di una nuova estrazione del SiVinceTutto, oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Siamo giunti al concorso numero 229 ma le possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto, magari utile in vista delle ferie estive, sono sempre dietro l’angolo. La fortuna ovviamente giocherà un ruolo saliente anche in occasione del nuovo concorso speciale del SuperEnalotto. La scorsa settimana, ben otto concorrenti sono giunti appena ad un passo dall’importante vincita, fermandosi a 5 numeri su 6 della combinazione estratta. Nonostante questo, sono riusciti a portarsi a casa poco più di mille euro, un premio non straordinario ma, in tempi di crisi come quelli attuali, sempre molto utile. Ben 184 concorrenti invece hanno indovinato 4 numeri della sestina vincente accontentandosi della somma vinta di 110 euro. Sono stati oltre 2300 i fortunati che centrano 3 numeri della combinazione si sono portati a casa 38 euro, mentre oltre 13 mila hanno chiuso la serata dello scorso mercoledì con una vincita di appena 9,84 euro, centrando due numeri della combinazione. Come andrà questa sera?

